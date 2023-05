Tratto dal racconto Il baubau di King pubblicato nella celebre antologia del 1978, A volte ritornano, diretto da Rob Savage, su una sceneggiatura di Scott Beck, Bryan Woods (autori di A Quiet Place) e Mark Heyman (Il cigno nero), The Boogeyman è un tradizionale horror estivo.

Dopo la scomparsa della mamma, l’adolescente Sadie e la piccola Sawyer vivono con il padre Will, psicologo. Ognuno di loro cerca di affrontare la dolorosa perdita.

È la piccola di casa a patire maggiormente la paura del buio, dorme con una palla luminosa sempre accesa. Quando un uomo si presenta a Will in cerca di aiuto psicologico si porta dietro una presenza si muove nel buio e si nutre di paura aspirando la vita alle sue vittime.

Rob Savage (Host, Dashcam) mette tutta la sua sicurezza dietro la macchina da presa e sfrutta il potenziale psicologico e le emozioni dei protagonisti sul loro dolore, sul trauma non affrontato (la morte di una persona cara) per innescare un horror che riesca a distinguersi, nonostante “Boogeyman” sia comparso cinematograficamente innumerevoli volte.

Ci riesce solo in parte grazie al cast – Vivien Lyra Blair, Sophie Thatcher, Chris Messina – e alle atmosfere cupe; mentre la suspense non mantiene un ritmo costante soprattutto nelle dinamiche degli spazi interni, quando ad esempio la famiglia è in casa, sembra che ogni personaggio agisca da solo.

Inizialmente previsto solo per le piattaforme, The Boogeyman è uscito in sala per le reazioni positive durante le anteprime di “prova”, per tastare il parere del pubblico, e per il regista stesso, acclamato autore horror.

I non esperti della materia potrebbero fare qualche salto sulla sedia per lo spavento.