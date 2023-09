Basata sull’omonimo best-seller di Victor LaValle (edito in Italia da Fazi), The Changeling – Favola di New York è una favola per adulti, un horror fantasy, un racconto oscuro sulla genitorialità e sull’ansia di proteggere i propri figli, una pericolosa odissea a New York.

Il commerciante di libri rari Apollo Kagwa e la bibliotecaria Emma Valentine (LaKeith Stanfield e Clark Backo) si innamorano, si sposano e hanno un bambino. L’ostinazione di Apollo ha avuto la meglio, perché Emma gli ha fatto sudare la prima uscita, un po’ come negli anni 70 era successo ai genitori dell’uomo.

Quando intorno a loro iniziano ad accadere cose strane, Emma, che già si sente rifiutata dal figlio che ama il padre, inizia a sospettare che il responsabile si proprio il neonato.

Quando Apollo non le crede, la situazione precipita.

Con la voce narrante di LaValle, l’autore del romanzo, che aggiunge (come se non ce ne fosse abbastanza) un’inquietudine in più, è una serie che dissemina molti indizi, soprattutto nei primi episodi, e si mostra agile nel tenere il ritmo dei vari flashback, tra gli anni 70 (quando Apollo nasce) e il 2010.

The Changeling gioca sul creare attesa e atmosfere domandandosi se ci siano davvero forze magiche nelle vite dei personaggi o se questi elementi soprannaturali siano solo i tentativi della loro mente di spiegare cose che altrimenti non potrebbe comprendere.

Ideato dallo showrunner Kelly Marcel (la trilogia di Venom), con la maggior parte degli episodi diretti da Jonathan van Tulleken, girati da Christopher Norr e Steve Cosens e montati da Geoff Ashenhurst e Jonathan Eagen, i produttori esecutivi sono Stanfield, Marcel e Melina Matsoukas.

Questa nuova serie dramedy in otto parti farà il suo debutto su Apple TV+ l’8 settembre con i primi tre episodi, seguiti da un episodio a settimana fino al 13 ottobre.