Marzo 1983.

Una tempesta cosmica colpisce la terra, innescando in alcune persone – mica tutte! Solo quelle predisposte ad essere sociopatiche – una trasformazione genetica che dà loro super-poteri. Miscredenti è il nome dato a questi nuovi super-umani.

Qualche anno dopo al liceo, due studentesse, mai più diverse – l’intelligente (non nerd!) Emily (Octavia Spencer) e la rilassata Lydia (Melissa McCarthy) – diventano migliori amiche.

Emily ha grandi progetti: vuole portare a termine il progetto dei suoi genitori, biologi genetici uccisi dai miscredenti, per porre termine alla distruzione e follia dei super-umani.

Come in ogni buon rapporto di amicizia, a un certo momento del college Emily e Lydia litigano e si perdono di vista per moltissimi anni.

Quando si incontrano di nuovo, Emily ha sviluppato un incredibile progetto genetico, che può conferire alle persone comuni straordinari poteri; mentre Lydia si barcamena nella sua routine rilassata. Incapace di stare ferma nel laboratorio sofisticato di Emily, Lydia inavvertitamente si inietta la dose della superformula sperimentale creata dall’amica… Al team di Emily non resta che proseguire la sperimentazione su Emily, mentre Lydia ricorre al suo “””piano B”””.

Insieme formeranno la squadra di superdonne con superpoteri Thunder Force contro malfattori criminali pericolosissimi.

Thunder Force è uno dei 71 film originali made in Netflix previsti per il 2021. Scritto e diretto da Ben Falcone, marito della McCarthy (insieme hanno già lavorato, tra i tanti film, in Tammy, The Boss, Life of the Party), è una buffa commedia fantastica che ha la capacità di prendersi sul serio senza diventare ridicola.



Se non abbiamo trovato a suo agio la Spencer, impacciata in questo ruolo (è un’attrice troppo impostata e drammatica, poco versatile verso questo genere fantastico), la McCarthy è più disinvolta ed efficace, anche perché si è già dimostrata più agile nel saper cambiare personaggi e cifre stilistiche.

Bobby Cannavale e, soprattutto, Jason Bateman vestono perfettamente i panni dei villains dando risalto alle due attrici.

Thuder Force punta molto sull’interpretazione dei suoi attori, più che sui personaggi. Con qualche azione anche ben coreografata, è una commedia leggera dalla coinvolgente simpatia, adatta a tuta la famiglia.