L’Associazione Musikàmera, dopo il successo registrato dai video di Strumenti preziosi e insoliti e Guida all’ascolto, dà nuovamente appuntamento online con una nuova iniziativa. E’ un gesto importante che aiuta le associazioni culturali a non sparire in questo tempo difficile di Covid. Il ricorso al web e ai social diventa necessario per divulgare cultura e storia, soprattutto se legata al territorio.

Venerdì 9 aprile 2021 a partire dalle ore 12.00 sarà disponibile su Facebook la prima puntata di Musikàmera visita l’Archivio Storico del Teatro La Fenice. Si tratta di un ciclo di video-incontri realizzato in collaborazione con il Teatro La Fenice. Franco Rossi, direttore dell’Archivio e vicepresidente di Musikàmera, guida il pubblico alla scoperta di un immenso patrimonio di documenti. Tra partiture originali, libretti di sala e lettere preziose, lo spettatore è condotto in un emozionante viaggio dentro la storia della musica, ma anche nel cuore della città.

La prima puntata, preceduta da un’introduzione del Sovrintendente Fortunato Ortombina, è dedicata alle origini della Fenice. Tra i documenti presentati, una pianta topografica di Campo San Fantin antecedente la costruzione del Teatro e un importante volume, il primo di una serie, legato in cuoio decorato con indicate le cifre sborsate dalle nobili famiglie proprietarie del Teatro per finanziarne la costruzione.

Luca Benvenuti