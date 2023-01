Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) riuniscono le loro famiglie e amici su un’isola privata per celebrare il loro matrionio. Con l’arrivo dell’ex marito di Darcy (niente meno che Lenny Kravitz), la coppia, soprattutto Tom, entra in crisi. Ma la minaccia non sono solo i dubbi e le insicurezze prima del matrimonio, ma pirati che assaltano l’isola e sequestrano gli invitati e gli sposi per avere il riscatto.

Un matrimonio esplosivo che uscirà esclusivamente (venerdì 27 gennaio) sulla piattaforma Amazon Prime Video, ha tutto sommato premesse allettanti e un cast che fa pregustare due orette scarse di allegria senza pensieri.

Ma tradisce tutto nel giro di una manciata di minuti.

Se The Plane – al cinema in questi giorni – ha una struttura drammatica impostata sulla serietà della messa in scena, azione e interpretazione, e per quanto scontato è un dignitoso B Movie; Un matrimonio esplosivo pretende di essere una commedia romantica d’azione che vuole prendere in giro il genere action senza riuscirci perché, per assurdo, si prende troppo sul serio.

Diretto da Jason Moore (Pitch Perfect) e scritto da Mark Hammer (Ti presento i miei, Vizio di famiglia), è un videogioco strillato con gag forzate e macchiettistico sul versante dei casi umani. Manca di ritmo e humour, manca di spensieratezza.

Insomma, uscite di casa e andate al Cinema.