Dal 28 agosto al 12 settembre avrà luogo “Tutti in Fila”, una rassegna di cinema e di teatro con 6 appuntamenti all’aperto, 3 a Robegano e 3 a Salzano, all’insegna dello svago e del divertimento per tutta la famiglia, nel rispetto delle norme dettate dall’emergenza Covid-19. L’Associazione Pantakin di Venezia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e gli Uffici comunali, ne ha curato l’organizzazione tecnica, il Comitato Festeggiamenti di Robegano e la Compagnia Teatrale DeSidera di Salzano gli aspetti di vigilanza e sorveglianza dei luoghi adibiti agli spettacoli, i gruppi teatrali Nando e Maila, Pantakin e GTA 2005 di Robegano la partecipazione.

Gli appuntamenti di cinema:

Cinema Robegano, Nuovi Impianti Sportivi Via Donizetti – Inizio proiezioni ore 21.00. Biglietto unico € 3,00 – Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 12 anni. In caso di mal tempo le proiezioni saranno recuperate il giorno seguente.

28 agosto “THE GREATEST SHOW MAN” musical – film per tutti

30 agosto "MOONRISE KINGDOM – FUGA D'AMORE" commedia – film per tutti

1° settembre "BOHEMIAN RHAPSODY" musicale autobiografico – film consigliato dai 12 anni

Gli appuntamenti di teatro:

Teatro Salzano, Corte Filanda Romanin-Jacur – Inizio spettacoli ore 21.00. Biglietto unico € 5,00 – Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 12 anni. In caso di mal tempo gli spettacoli saranno recuperati in data da destinarsi.

3 settembre “SCONCERTO D’AMORE” circo teatro – Compagnia NANDO E MAILA

6 settembre "IL MESTIER COMICO" Commedia dell'Arte – Compagnia PANTAKIN

12 settembre "SE NO TI MORI GIOVANE…" commedia in dialetto veneto – Compagnia GTA 2005 DI ROBEGANO

Per informazioni e prenotazioni: 392 2110695