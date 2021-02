Vauro aderisce a ReWriters e lancia una call-to-action a tutti i nuovi fumettisti italiani

Vauro, il noto vignettista di satira politica italiana, aderisce a ReWriters – il movimento culturale indipendente fondato dalla scrittrice e giornalista Eugenia Romanelli – e lancia una call-to-action chiamando a raccolta tutti i nuovi fumettisti italiani, per contribuire alla riscrittura dell’immaginario contemporaneo attraverso l’arte dell’illustrazione e del fumetto sotto la guida del maestro Fabio Magnasciutti: una libera interpretazione attraverso il disegno di atmosfere artistiche e culturali di ReWriters per creare nuovi paradigmi in nome della sostenibilità, della cooperazione, dell’inclusività e del pluralismo.

I giovani illustratori e fumettisti possono mandare la loro vignetta a vignette@rewriters.it. Quotidianamente, insieme a Fabio Magnasciutti, il team editoriale di ReWriters sceglierà il disegno del giorno che aprirà la nuova sezione dedicata alle illustrazioni, con la possibilità di essere selezionato per esporre in una collettiva presso il Rufa – Rome University of Fine Arts, partner di ReWriters.

Per l’occasione Vauro ha donato una vignetta in vendita esclusiva sul sito di ReWriters, il cui ricavato servirà per sostenere l’associazione.

ReWriters è una testata giornalistica digitale di Eugenia Romanelli, Presidente dell’Associazione Culturale ReWriters. L’Associazione ha la mission di diffondere i principi del Manifesto ReWriters, a cui si ispira il Movimento Culturale rappresentato dal cultural brand ReWriters, marchio registrato di cui l’Associazione è licenziataria in via esclusiva. I “rewriters” riscrivono la materia dell’oggi a partire dalla cultura: performing art, on screen, musica, sessualità, letteratura, moda, comics&games, food&wine, clubbing, tecnologia e web, cultura queer, post feminism, travel, diritti, cooperazione, solidarietà, integrazione, identità europea, salute, astrologia, bambini e infanzia, animali, ambiente, sostenibilità, satira, sport.

Per maggiori informazioni: www.rewriters.it.