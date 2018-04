Nella consueta conferenza stampa parigina che anticipa di circa un mese l’inizio ufficiale del Festival di Cannes (8-19 maggio 2018), il Direttore Artistico Thierry Fremaux e il Presidente del Festival Pierre Lescure hanno svelato i film in concorso della 71esima edizione della kermesse cinematografica.

La selezione ufficiale vede prima di tutto il ritorno, dopo vent’anni di assenza, di Spike Lee con BlacKkKlansman. L’altro film americano in concorso è il noir Under the Silver Lake di David Robert Mitchell con Andrew Garfield.

L’Italia torna protagonista sulla Croisette con ben due pellicole in competizione: Dogman di Matteo Garrone e Happy as Lazzaro di Alice Rohrwacher. Esclusa (almeno per il momento) la partecipazione del tanto atteso film in due parti di Sorrentino (Loro e Lui), che potrebbe però rientrare in gioco in una speciale proiezione Fuori Concorso, grazie ad cut unico destinato alla distribuzione internazionale ancora in via di definizione.

Nella selezione di Un Certain Regard presente anche Valeria Golino con Euphoria.

La Francia, che come da tradizione vede tre pellicole in concorso, è rappresentata da Stephanie Brize con il film At War, con Vincent Lindon, e Christophe Honore, che torna a Cannes con Vincent Lacoste interpretato da Sorry Angel. Conclude la selezione il veterano Jean-Luc Godard, che manda sulla Croisette l’ultima sua fatica, Le Livre d’image (The Book of Images).

L’Asia gode di un’importante selezione che include due film giapponesi. L’habitué del Festival Hirokazu Koreeda con Shoplifters è accompagnato dalla nuova entrata Ryusuke Hamaguchi con Asako I & II. Il regista cinese Jia Zhangke torna a Cannes con Ash is the Purest White, mentre l’autore coreano Lee Chang-dong porta Burning.

Il regista iraniano Jafar Panahi, che ha vinto la Camera d’Or nel 1995 per The White Balloon, presenta in anteprima Three Faces. Panahi, che nel 2015 si è aggiudicato l’Orso d’Oro di Berlino con Taxi, è stato agli arresti domiciliari in Iran dal 2011 e bandito dal suo paese. Fremaux ha menzionato durante la conferenza che Cannes farà del suo meglio per avere Panahi presente per l’anteprima.

Il premio Oscar Pawel Pawlikowski è per la prima volta in competizione con Cold War, un dramma romantico in bianco e nero. Il film di apertura, Everybody Knows di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penelope Cruz, è al tempo stesso in competizione.

Tra le proiezioni speciali ci sono Pope Francis – A Man of His Word di Wim Wenders, The State Against Mandela di Nicolas Champeaux e Others di Gilles Porte. Fuori Competizione invece Solo: A Star Wars Story di Ron Howard.

Il chiacchierato The House That Jack Built di Lars Von Trier, con Matt Dillon nel ruolo di un serial killer, è per ora escluso, ma, come dichiarato dallo stesso Fremaux, potrebbe tornare in gara nelle prossime due settimane. Non saranno invece certamente presenti i nuovi film di Xavier Dolan e Jacques Audiard, quasi sicuramente entrambi a Venezia.

Assente, come del resto era prevedibile, Woody Allen, mentre Netflix, dopo la decisione della direzione del Festival di escludere i suoi film dal Concorso ufficiale se non distribuiti nelle sale francesi, ha deciso di non portare alcuna pellicola a Cannes. Quindi il tanto atteso The Other Side of the Wind di Orson Welles sarà molto probabilmente anch’esso presente a Venezia.

Di seguito la lineup completa:

Competizione

Everybody Knows, Asghar Farhadi

At War, Stephane Brize

Dogman, Matteo Garrone

Le Livre d’image, Jean-Luc Godard

Asako I & II, Ryusuke Hamaguchi

Sorry Angel, Christophe Honore

Girls of the Sun, Eva Husson

Ash is Purest White, Jia Zhangke

Shoplifters, Hirokazu Koreeda

Burning, Lee Chang-dong

Capernaum, Nadine Labaki

Blackkklansman, Spike Lee

Under the Silver Lake, David Robert Mitchell

Three Faces, Jafar Panahi

Cold War, Pawel Pawlikowski

Happy, Lazzaro, Alice Rohrwacher

Yomeddine, A.B. Shawky

Summer, Kiril Serebrennikov

Fuori Competizione

Solo: A Star Wars Story, Ron Howard

Le Grand Bain, Gilles Lellouche

Un Certain Regard

Border, Ali Abbasi

Sofia, Benm’ Barek

Little Tickles, Andrea Bescond and Eric Metayer

Long Day’s Journey Into Night, Bi Gan

Manto, Nandita Das

Sextape, Antoine Desrosieres

Girl, Lukas Dhont

Angel Face, Vanessa Filho

Euphoria, Valeria Golino

Friend, Wanuri Kahiu

My Favorite Fabric, Gaya Jiji

The Harvesters, Etienne Kallos

In My Room, Ulrich Kohler

El Angel, Luis Ortega

The Gentle Indifference of the World, Adilkhan Yerzhanov

Midnight Screenings

Gongjak (The Spy Gone North), Yoon Jong-Bing

Arctic, Joe Penna

Special Screenings

Pope Francis – A Man of His Word, Wim Wenders

The State Against Mandela and the Others, Nicolas Champeaux and Gilles Porte

La Traversee, Romain Goupil

To the Four Winds, Michel Toesca

Les Ames Mortes (Dead Souls), Wang Bing

O Grande Circo Mistico (Le Grand Cirque Mystique), Carlo Diegues

10 Years in Thailand, Aditya Assarat, Wisit Sasanatieng, Chulayarnon Sriphol and Apichatpong Weerasethakul