Torna su Amazon Prime Video la serie Jack Ryan, che racconta le gesta dell’analista finanziario della CIA creato dalla penna di Tom Clancy, interpretato da John Kransinski.



La terza stagione, ideata da Carlton Cuse e Graham Roland, vede Jack Ryan in fuga in Europa a causa di essere stato erroneamente implicato per crimini che non ha commesso. Ricercato sia dalla CIA che da una pericolosa fazione internazionale, Jack dovrà restare nascosto mentre indaga anche su una serie di cospirazioni politiche. Con una crisi globale incombente, Ryan dovrà probabilmente scegliere tra la sua sicurezza e il suo dovere.

Da domani 21 dicembre, sarà quindi disponibile su Amazon Prime Video la terza stagione con tutti gli 8 episodi da circa un’ora ciascuno.

Più frenetica, con una colonna sonora che si distingue tra le scene d’azione, con uno sviluppo profondo dei vari personaggi, e con ritmo al cardiopalma, che cresce episodio dopo episodio, è forse migliore rispetto alle due stagioni precedenti.