A Cavallino Treporti per il Festival La Piazza delle Arti prima nazionale de “L’inganno di Shakespeare”

Continuano a Cavallino Treporti gli appuntamenti in prima nazionale e le presenze dei grandi maestri internazionali nell’ambito del festival La Piazza delle Arti.

Dopo Risate di gioia con Elena Bucci e Marco Sgrosso, spettacolo culto molto apprezzata dal pubblico, venerdì 20 febbraio alle 21 saranno protagonisti nella Sala Teatrale di Ca’Savio gli allievi-attori, provenienti da tutta Europa, del II anno dell’Accademia Eleonora Duse guidati dal maestro Alessio Nardin in un intenso lavoro sulla maschera dal titolo L’inganno di Shakespeare. Lo spettacolo è reduce dal successo di pubblico della sua recentissima anteprima alla II edizione del Festival Internazionale della Maschera di Asolo.

“L’’idea che mi ha ispirato nasce dal desiderio di coniugare il teatro popolare con la ricerca di un linguaggio grottesco contemporaneo. Il punto di partenza è il testo Misura per misura di Shakespeare – spiega il regista Alessio Nardin – Lo abbiamo scomposto in tre racconti con l’intento di giocare e disvelare la nostra natura umana (fatta di miserie glorie) senza spiegare nulla, ma semplicemente, come un bambino, accettando il gioco teatrale della maschera”.

Lo spettacolo è l’intreccio di trame che si dipanano con leggerezza, ironia e momenti di intensa umanità, attraverso scene che si ispirano a molte e note opere di Shakespeare. Ciò che ne emerge è una drammaturgia in cui il tema principale è quello della giustizia e della miseria umana che spesso la accompagna, nelle sue forme più meschine e ridicole: un viaggio attraverso i peccati capitali dell’uomo.

Lo sviluppo della trama è impreziosito da musiche dal vivo, canti popolari, pantomime, acrobazie, momenti di poesia e satira sociale. I costumi sono dell’Atelier Duse, le scenografie di Ilaria Talamoni e Anna Mattiazzo, gli interpreti sono: Bignotti Céline Biscaro Anna, Buccinnà Sara, Buda Giulia, De Roia Lorenzo, Giannone Francesca, Giuliano Alessandra, Giuriato Camilla, Libbi Elisa, Maddalena Marco, Maturi Valentina Vittoria, Nigro Luca, Piccinelli Francesca, Pucci Eleonora, Recalcati Davide, Redaelli Francesca, Rossi Emma, Verani Sofia Verde, Vianello Pietro.

Biglietti 10,00 € in vendita in Sala Cà Savio a partire dalle 20 di venerdì.