A Cavallino Treporti (Ve) La Piazza delle arti porta la danza internazionale

Proseguono gli appuntamenti del Festival La Piazza delle arti diretto da Alessio Nardin al Teatro Comunale di Cavallino Treporti in località Cà Savio. Dopo la serata dedicata alla canzone popolare con Gualtiero Bertelli venerdì 1 marzo alle 21 sono in cartellone in prima e unica rappresentazione per Il Veneto due coreografie di HOUSE OF IVONA, la realtà di Fagagna in cui vengono allestite le produzioni della compagnia IVONA fondata e diretta da Pablo Girolami. che fa del linguaggio del corpo uno strumento di arte e comunicazione davvero unico. La serata si apre con “T.R.I.P.O.F.O.B.I.A” (la paura dei buchi) che vede gli interpreti , i danzatori Guilherme Leal, Lou Thabart, trasformarsi in veri e propri parassiti che si insinuano in immaginarie gallerie buie e prive d’aria con l’inevitabile leggero disagio che l’evocare queste coindizioni produce nello spettatore. A seguire “Manbuhsa” prima creazione della compagnia IVONA– vincitrice del premio italiano TWAIN direzioni_Altre 2019 e del premio del Pubblico sia al festival CortoinDanza 2019 (Cagliari) che al 33. Certamen coreografico di Madrid. La coreografia immagina due ragazzini che giocano in una risaia. Forgiata sui ritmi della musica, si crea tra i danzatori una relazione. Attraverso i movimenti, uno spinge l’altro alla scoperta del suo istinto naturale. Un cammino vibrante di inconsapevoli emozioni, innocenza e giocosità. I costumi sono di Caterina Politi Prenotazione biglietti a segreteria@accademiaduse.it o al numero 338 9581964 (con messaggio whatsapp o telefonata).