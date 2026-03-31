Tratto dall’opera teatrale La cena de los generales (1998) di José Luis Alonso de Santos, A cena con il dittatore è ambientato nella Spagna, del1939.

La Guerra Civile è finita circa da due settimane, il generale Franco è al potere. Ordina tramite un suo generale una cena celebrativa presso il lussuoso Hotel Palace di Madrid, che nel frattempo è diventato un ospedale con tanto di sala operatoria. Genaro (Alberto San Juan), direttore dell’Hotel, fa subito intendere al tenente Medina (Mario Casas) che non è possibile organizzare una cena per la sera stessa per il caudillo. Ma Medina non sente ragione, è disposto anche a liberare i cuochi del ristorante dell’Hotel, in carcere perché oppositori del regime franchista, ma i soli in grado di cucinare il menù preteso da Franco.

Scritto per il grande schermo dal regista (al suo 16° documentario) con Joaquín Oristrell e Yolanda García Serrano, A cena con il dittatore descritto nelle parole di Manuel Gómez Pereira “Per A cena con il dittatore mi sono ispirato al cinema americano di Lubitsch, Billy Wilder, Woody Allen, ma anche al cinema italiano, con le pungenti commedie di Fellini, Dino Risi, Alberto Sordi, Vittorio Gassman”.

A cena con il dittatore è una commedia nera con dialoghi arguti, situazioni tese e stilettate di sarcasmo, con personaggi pieni di umanità, umorismo, contraddizioni, drammi personali. È una commedia intelligente che racconta quegli anni cupi con un ritmo incalzante e lasciando con il fiato sospeso fino alla fine.



Data di uscita: 09 aprile 2026

Genere: Commedia nera

Durata: 106 min

Anno: 2025

Paese: Spagna, Francia

Produzione: Crea SGR, Entre Medina y Genaro, Halley Production, Ikiru Films, Instituto de Crédito Oficial, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Movistar Plus+, Radio Televisión Española, Sideral Cinema, Terraza Films, Turanga Films, À Punt Mèdia

Distribuzione: Officine UBU