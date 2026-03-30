La consegna del Premio CINIT alla cerimonia di premiazione del 35° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina

La cerimonia di premiazione del 35° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, si è svolta nella serata di sabato 28 marzo presso l’Auditorio San Fedele di Milano. La cerimonia ha segnato la chiusura del FESCAAAL 2026 e nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti ai film delle varie sezioni competitive, tra Premi Ufficiali e Premi Speciali, tra cui figura anche il Premio CINIT, assegnato ogni anno a un cortometraggio africano dal particolare valore educativo.
Il Premio CINIT è stato assegnato dalla giuria composta dal presidente Massimo Caminiti, Neda Furlan, Orazio Leotta, Massimo Nardin e Anna Culotta a Zizou di Khaled Moeit ed è stato consegnato da Monia Rota nel corso della cerimonia di premiazione. Il Premio Cinit consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione del cortometraggio in Italia.