La consegna del Premio CINIT alla cerimonia di premiazione del 35° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina

La cerimonia di premiazione del 35° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, si è svolta nella serata di sabato 28 marzo presso l’Auditorio San Fedele di Milano. La cerimonia ha segnato la chiusura del FESCAAAL 2026 e nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti ai film delle varie sezioni competitive, tra Premi Ufficiali e Premi Speciali, tra cui figura anche il Premio CINIT, assegnato ogni anno a un cortometraggio africano dal particolare valore educativo.

Il Premio CINIT è stato assegnato dalla giuria composta dal presidente Massimo Caminiti, Neda Furlan, Orazio Leotta, Massimo Nardin e Anna Culotta a Zizou di Khaled Moeit ed è stato consegnato da Monia Rota nel corso della cerimonia di premiazione. Il Premio Cinit consiste nell’acquisizione dei diritti di distribuzione del cortometraggio in Italia.

Annamaria Gallone, Monia Rota, Alessandra Speciale. Foto di Simone Sapia @simonesapia

Foto di Filippo Saya @ph0t0graphyl

Foto di Davide Albini @bugnhao