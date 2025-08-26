A margine della Mostra del Cinema di Venezia anteprima sui due volumi dedicati a Giuseppe Maffioli di prossima uscita per i tipi di Ronzani Editore

Sabato 30 agosto 2025 alle ore 19.00, lo Spazio Regione del Veneto/Veneto Film Commission presso l’Hotel Excelsior, Lido di Venezia, a margine della Mostra del Cinema di Venezia, ospiterà l’incontro Maffiolicento, dedicato alla figura di Giuseppe Maffioli nel centenario della sua nascita. L’appuntamento sarà l’occasione per presentare al pubblico, per la prima volta, due importanti volumi presto editi da Ronzani Editore, che restituiranno la poliedrica figura di Giuseppe Maffioli in due dei suoi molti ambiti di espressione, il teatro e la gastronomia: Giuseppe Maffioli. Uomo di spettacolo (a cura di Giuseppe Barbanti e Alessandro Cuk) ripercorre l’attività teatrale, cinematografica e televisiva di Maffioli, mettendo in luce la sua capacità di fondere tradizione e modernità e di collaborare con alcuni dei più importanti registi italiani del Novecento. Giuseppe Maffioli. Opere, ricette e viaggi di un gastronomo eclettico (a cura di Caterina Vianello) è la riedizione arricchita di un volume ormai divenuto un classico, ampliato con nuovi contenuti che ne rinnovano l’attualità. L’opera contiene anche un’intervista di Marina Grasso ad Amedeo Sandri e Annibale Toffolo, testimoni diretti del percorso gastronomico di Maffioli, e da un saggio del prof. Denis Brotto (Università di Padova) dedicato al film La Grande Abbuffata, di cui Maffioli fu consulente gastronomico. Entrambi i volumi saranno corredati da fotografie inedite provenienti dall’Archivio Giuseppe Maffioli, che restituiscono non solo il volto dell’intellettuale e dell’artista, ma anche quello dell’uomo, con le sue passioni e la sua straordinaria vitalità. A dialogare con i curatori saranno Claudio Rizzato e Beppe Cantele, rispettivamente Presidente e Direttore di Ronzani Editore. Modereranno l’incontro e presenteranno una brochure con le copertine in anteprima e una selezione fotografica tratta dai volumi. Allo Spazio Regione del Veneto/Veneto Film Commission – che può accogliere fino a 50 persone tra posti a sedere e in piedi – si potrà accedere dall’ingresso di Lungomare Guglielmo Marconi.

«Con Maffiolicento vogliamo non solo ricordare Giuseppe Maffioli, ma anche riportarlo al presente: attraverso le iniziative e le pubblicazioni che lo riguardano, la sua voce e le sue visioni tornano a dialogare con la società di oggi» dichiarano Mirko Sernagiotto ed Elisa Carrer, direttori dell’Archivio Maffioli e a capo della direzione artistica del progetto. Maffiolicento è promosso dall’Associazione Nina Vola (CartaCarbone Festival Treviso), con la direzione artistica dell’Archivio Giuseppe Maffioli – rappresentato da Mirko Sernagiotto ed Elisa Carrer – e la collaborazione editoriale di Ronzani Editore. Il programma completo del Centenario è consultabile su maffiolicento.it e sui canali social Facebook e Instagram @maffiolicento.

A sinistra di profilo Giuseppe Maffioli, al centro il poeta Andrea Zanzotto