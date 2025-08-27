Al via a Istrana (Tv) la 23° edizione del Festival Internazionale del Cortometraggio

Con tre serate di proiezioni all’aperto nel suggestivo parco di Villa Lattes di Istrana entra nel vivo la nuova edizione di FiatiCorti, il festival internazionale del cortometraggio promosso dal Comune di Istrana, in collaborazione con le associazioni Vertigo e CINIT Cineforum Labirinto e con la Pro Loco di Istrana. A partire da venerdì 29 agosto alle 21 si terranno a Istrana le proiezioni a ingresso libero dei 18 cortometraggi in concorso, selezionati dalla Direzione Artistica composta da Bartolo Ayroldi Sagarriga, Andrea Grespan e Simone Perotto. Gli altri appuntamenti sono in programma nei venerdì successivi, il 5 e il 12 settembre.

FiatiCorti offre una vetrina d’eccezione a significativi autori del panorama cinematografico internazionale e nazionale. A fronte di un numero di candidature molto elevato e provenienti da diversi Paesi, la Direzione Artistica ha selezionato 18 opere brevi attingendo a generi e stili cinematografici diversi, dal dramma alla commedia, dall’animazione al documentario, esplorando tematiche attuali e coinvolgenti.“FiatiCorti” è articolato in più sezioni: accanto a quella generale sono previste le sezioni speciali “FiatiVeneti”, dedicata a opere cinematografiche brevi ambientate in Veneto o realizzate da autori veneti, e “FiatiComici”, nella quale troveranno spazio cortometraggi di genere comico, demenziale o satirico. In occasione delle proiezioni in programma in Villa Lattes, il pubblico del festival avrà l’opportunità di incontrare registi, attori e produttori per confrontarsi direttamente con gli addettti ai lavori.

La 23° edizione di FiatiCorti si concluderà con la cerimonia di premiazione che si terrà venerdì 31 ottobre presso il Cinema Teatro dell’Aeroporto Militare di Istrana. In occasione della serata di chiusura del festival verranno annunciati i vincitori della manifestazione, che quest’anno assegnerà i seguenti riconoscimenti: “Premio Fiaticorti – miglior cortometraggio”, “Premio Fiaticomici – miglior cortometraggio comico”, “Premio FiatiVeneti – miglior cortometraggio sezione FiatiVeneti” – “Premio Miglior Interprete Fiaticorti – miglior attrice e attore dei cortometraggi in gara”. I premi principali di FiatiCorti 2025 saranno assegnati da una giuria di qualità, mentre gli spettatori saranno parte attiva della kermesse esprimendo la loro preferenza per il miglior cortometraggio in gara e assegnando quindi il “Premio del pubblico”. La splendida cornice del parco di Villa Lattes si appresta quindi a ospitare la preziosa selezione dedicata al cinema breve di uno dei festival più longevi del panorama nazionale.

