A Mestre Michael Bible e Rob Riemen, grandi autori internazionali, anticipano il tema del 7° Festival delle Idee, “Immagina. La via dei talenti”

Michael Bible, uno dei grandi autori americani contemporanei, e Rob Riemen, filosofo e saggista olandese, ospiti de “Le Giornate delle Idee” saranno a Mestre per gli incontri di anticipazione della settima edizione del “Festival delle Idee”, in autunno sul tema Immagina. La via dei talenti.

Mercoledì 21 maggio (ore 18.30) al Teatro Toniolo di Mestre, Michael Bible, caso letterario internazionale con il romanzo L’ultima cosa bella sulla faccia della terra e con il nuovo libro Goodbye Hotel, un altro affresco visionario e decadente della vita dei singoli e delle collettività nella remota e desolante provincia statunitense, ci porta in dialogo con il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro alle radici delle sue visioni di futuro, tra talento e immaginazione.

Rob Riemen, foto di Jimmy Kets

Sabato 24 maggio (ore 18.30), all’auditorium Cesare de Michelis di M9 a Mestre, Rob Riemen, cofondatore dell’istituto olandese Nexus che organizza incontri con le principali personalità della cultura mondiale, prova a tracciare, in dialogo con la giornalista Federica Augusta Rossi, la rotta per uscire dalla crisi del mondo contemporaneo, sulla traccia del suo ultimo lavoro L’arte di diventare umani.

Festival delle Idee VII edizione, tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, con il patrocinio e il contributo del Comune di Venezia, è ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee.

Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al sito www.festivalidee.it fino a esaurimento posti.