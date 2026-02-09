A Mestre Nicolò Falcone inaugura con “Titanic” la rassegna “In piedi – Il potere delle parole”

La stand-up comedy torna al Teatro del Parco di Mestre dal 11 febbraio al 15 aprile con la quarta edizione di “In piedi – Il potere delle parole”, la rassegna ideata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi. Un cartellone che non promette consolazione, ma verità. Sei appuntamenti con alcune delle voci più interessanti e originali della nuova scena italiana, protagoniste con i loro nuovi spettacoli, per dare spazio a una comicità che sceglie di stare in piedi, guardare negli occhi e dire le cose come stanno, senza compromessi.

Ad inaugurare la rassegna sarà mercoledì 11 febbraio il veneziano Nicolò Falcone con Titanic, nuovo monologo in cui la satira diventa ancora più amara e necessaria, e in cui racconta la sensazione di vivere in un paese che affonda lentamente, aggrappandosi alle piccole certezze di ogni giorno: il posto fisso, la famiglia e i sogni che resistono. Alla fine, non ci resta che ballare sopra il nostro stesso naufragio. A seguire arrivano per la prima volta a Mestre l’ironia caustica di Angelo Amaro (Sempre peggio – 27 febbraio) e l’autoironia spiazzante di Matteo Fallica (Troppo noi – 11 marzo), nome di punta di Comedy Central su Sky TV. Saranno protagonisti a “In piedi” anche Serena Bongiovanni (Foramalocchiu – 18 marzo), pupilla di Eleazaro Rossi e reduce da numerosi sold-out in tutta Italia con il suo precedente spettacolo; Paola Michelini (Introversa – 1 aprile), attrice, autrice e speaker; Monir Ghassem (Articolo 1 – 15 aprile), stand-up comedian e sceneggiatrice italiana di origini iraniane, nota per i suoi monologhi ironici sulla precarietà e i drammi dei millennials. Tre artiste di grande talento a testimoniare il crescente successo della stand-up comedy al femminile. Gli spettacoli (tutti con inizio alle 21.00) sono consigliati per un pubblico adulto.

Biglietti (posto unico numerato) 15.00 euro + d.p., in vendita sui circuiti Vivaticket e TicketOne (elenco punti vendita su www.dalvivoeventi.it).