A Mestre perTOP | Theatre Of the People “In Viaggio verso Moliere, da Napoli a Parigi”

Nuovo appuntamento giovedi 25 febbraio aalle 19,30 al Teatro del Parco di Mestre della stagione TOP | Theatre Of the People. Va in scena In Viaggio verso Moliere, da Napoli a Parigi di e con Enzo De Caro. È un percorso nel teatro, quello di Molière in primo luogo, ma non soltanto.È anche un viaggio nel tempo quello del Seicento, un secolo pieno di guerre, epidemie, grandi tragedie ma anche di profonde intuizioni e illuminazioni che non riguardano solo “quel tempo”. Ed è anche il viaggio, reale e immaginario, di Oreste Bruno e la sua Compagnia di famiglia, quella dei Fratelli dè Bruno da Nola, discendenti del grande filosofo Giordano Bruno, una vera “carretta dei comici” viaggiante, tanto cara sia a Peppino che a Luigi De Filippo .Lungo il percorso, quando “la Compagnia” arriva nei pressi di un centro abitato, di un mercato o di un assembramento di persone, ecco che il “carretto viaggiante” diventa palcoscenico e “si fa il Teatro”. E col “teatro” si riesce anche a mangiare, quasi sempre. Gli incontri durante il viaggioi, l’avvicinamento anche fisico a Parigi, al teatro di Molière, la forte connessione tra il mondo culturale e teatrale della Napoli di quel tempo con quella francese (Pulcinella diventa Scaramouche), di Molière E ancor più di Corneille e la morte in scena dello stesso Molière poco prima del loro arrivo a Parigi, renderanno davvero unico il viaggio di tutta la “Compagnia di famiglia” commedianti d’arte ma soprattutto persone “umane”, proprio come la grande commedia del teatro, dove “tutto è finto, ma niente è falso”.”Il progetto nasce soprattutto da una curiosità ‘artistica’, originata dalla constatazione che, a un certo punto della loro carriera, Peppino e Luigi De Filippo , rispettivamente fratello e nipote del grande Eduardo, hanno sentito l’esigenza di confrontarsi con il teatro di Molière e il suo genio innovativo, rimasto forse nel suo genere ancor oggi ineguagliato e vivissimo.-spiega in una nota l’autore, regista e interprete Enzo De Caro – in occasione della recente ricorrenza del quattrocentenario dalla nascita di Moliere , si son tenute ovunque celebrazioni del suo teatro e e della sua mai tramontata “comédie humaine”.Oltre a De Caro sono interpreti dello spettacoloLuigi Bignone, Angela De Matteo, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo, Ingrid Sansone. Le musiche ispirate a villanelle e canzoni popolari del 600’napoletano sono di Nino Rota (da Le Molière Immaginarie), le scene sono di Luigi Ferrigno e i costumi di Ilaria Carannante.

