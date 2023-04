Vincenzo Schettini ovvero dalla cattedra a YouTube con il progetto web La fisica che mi piace, diventato un libro, best seller ai primi posti per copie vendute ed ora un evento pensato per giovani, docenti e famiglie andato in scena per la prima volta sul palco del Toniolo di Mestre.

“Grazie a incontri come questo di Mestre posso cominciare a conoscere i miei followers” ha detto il 46enne tuttora professore di fisica part time in un istituto pugliese incontrando la stampa prima della serata inaugurale del ciclo “Le Giornate delle Idee”, incontri di anticipazione della V edizione del “Festival delle Idee” in programma in autunno a Mestre.

Secondo appuntamento del ciclo martedì 6 giugno (ore 21.00, Teatro Toniolo) con l’ex sindaco di New York Bill De Blasio. Attraverso la sua esperienza di manager e leader, approfondirà due temi di grande attualità: Come affrontare la crisi e La scuola pubblica come investimento per il futuro.

«Sono un insegnante di fisica e credo che tanto del successo cui sono andato incontro sui social dipenda proprio dal fatto che come docente mi impongo di “comunicare”, l’unica strada che mi permette di “galvanizzare” (tanto per non uscire dal tema, ndr) gli studenti» prosegue Schettini, che spera di rappresentare per i giovani che si affacciano alla professione docente un importante punto di riferimento.

Questo è l’approccio con cui coinvolge un pubblico, veramente di tutte le età, ponendo domande e rispondendo alle richieste che gli provengono da una platea incuriosita dai temi, che spaziano dalla consolidata tradizione scolastica all’iniziazione alla fisica che si fa oggi nei laboratori di Ginevra e del Gran Sasso. Qua e là qualche esperimento, mettendo a frutto la sua formazione musicale (violinista e direttore di un coro gospel), e qualche scommessa sul futuro.

«Sino a dieci anni fa una formazione informatica era in grado di aprire orizzonti sul nuovo, ora penso che il futuro stia tutto nel concetto di energia, un tempo circoscritta all’ambito teoretico e ora, invece, come ci dicono anche le cronache, di grande attualità» prosegue Schettini vera e propria “rockstar” della divulgazione scientifica, che ha fra l’altro ricordato il suo incontro con il premio Nobel Giorgio Parisi, favorito proprio dalla sua attività di youtuber per cui era conosciuto dai nipoti del grande fisico.