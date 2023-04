Dal 26 maggio al 2 giugno Brescia, il borgo di Cisano di San Felice del Benaco, con la Fondazione Cominelli e il teatro di Villa di Salò ospiteranno film, incontri ed eventi del Filmfestival del Garda 2023, attento come sempre a dare spazio sia alle nuove tendenze della Settima Arte che ad opere che ne hanno fatto la storia.L’immagine ufficiale del festivao è opera della graphic designer Francesca Rosina e offre una significativa sintesi dell’anima di questa XVI Edizione, “Il cinema come cura”, con il doppio Omaggio dedicato a Massimo Troisi e Nanni Moretti.. I due importanti autori hanno utilizzato il linguaggio cinematografico, per offrirci una chiave di lettura delle inquietudini della società contemporanea, affrontando le loro paure, idiosincrasie e nevrosi, entrambi con la forza della lucidissima autoironia e la scrittura delle storie e dei loro personaggi.

Di Nanni Moretti saranno in cartellone i titoli fondamentali della sua filmografia, recentemente restaurati, tra cui Palombella Rossa (1989) che ha ispirato l’affiche del FFG 2023.

Di Massimo Troisi verranno presentarti una serie di opere che ne ripercorrono il percorso autoriale e umano, tra cui Ricomincio da tre (1981) che ha ispirato l’affiche del FFG 2023.

La sezione Garda Ciak 2023 sarà interamente dedicata a Giulio Tonincelli (Brescia 1984) filmmaker indipendente che ha realizzato progetti per numerose ONG viaggiando tra Vicino Oriente, India, America Latina e Africa, avvicinandosi così al cinema del reale. Con il corto documentario Happy Today (2018) viene selezionato in oltre 40 festival in 20 paesi, tra i quali Palm Springs e Rhode Island negli Stati Uniti, Odense in Danimarca, ShortShorts in Giappone, facenti parte del circuito Oscar e vincendo tra gli altri il premio “Location Negata” all’Ischia Film Festival 2018. Oltre a Happy Today saranno presentate le seguenti opere di Tonincelli: Di Là (2015), ABC del Sur (2015), Stupid, Naive & Lucky(2020) e Mamme Volanti(2022), di cui è coautore con Paolo Fossati (2022)

Nell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, l’immagine ufficiale della XVI Edizione del Filmfestival del Garda introduce al focus d’esplorazione del cinema come cura, sia dietro la macchina da presa che davanti allo schermo , portato avanti dai due autori/attori Troisi e Moretti attraverso le loro opere e l’ ironia sottile e profonda loro sottesa. L’affiche riprende la rielaborazione di due immagini catturate dal film Palombella rossa per Moretti e Ricomincio da tre per Troisi. Francesca Rosina con i gesti delle mani, del corpo e l’espressione del viso nella sua affiche di grande impatto riesce a far intavolare ai due grandi autori una conversazione senza parole. La composizione è caratterizzata dall’uso di fotogrammi manipolati e il risalto del retino tipografico ricolorato (sistema di stampa dai caratteristici pois) rimandano alla Pop Art (Roy Lichtenstein). L’immagine che ne esce parla con grande efficacia al nostro presente, proprio perché si colloca al di fuori del tempo.