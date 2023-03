Secondo appuntamento della rassegna Teatro di Primavera nel Teatro di villa Belvedere a Mirano. Domenica 5 marzo alle ore 16 la compagnia Teatro Insieme Sarzano di Rovigo presenta “Le done de casa soa”, testo in versi goldoniano. Lo stesso commediografo nei suoi Mémoires sottolineò come il pregio di suo questo lavoro consistesse nel dialogo. E sono proprio le conversazioni di Angiola, la sua astuzia e parlantina per trovare una sistemazione coniugale alla giovane cognata Checca a far de “Le done de casa soa” un testo brioso e musicale, che contiene un quadro d’insieme della realtà della piccola borghesia veneziana coeva al Goldoni. La regia è di Marna Poletto e Roberto Pinato. Terzo e ultimo appuntamento della nona edizione di Teatro di Primavera domenica 12 marzo alle ore 16 con “Le barufe in famegia” di Giacinto Gallina.

Informazioni: il biglietto d’ingresso a ogni singolo spettacolo è di €8,00. Il botteghino del Teatro di Villa Belvedere è aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00. E-mail: teatroclubvenezia@libero.it, cultura.turismo.sport@comune.mirano.ve.it, tel. +39 041 5798487, organizzazione cell. 335 6330079.