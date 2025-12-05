A quasi mezzo secolo dalla “prima” va in scena al Teatro La Fenice di Venezia “Coro” di Luciano Berio con la coreografia di Wayne McGregor 

Continua il ciclo dei Progetti Speciali dell’Archivio Storico della Biennale di Venezia – Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee. Dopo la lectio magistralis di Massimo Cacciari su La morte dello jus belli, e dopo l’omaggio al compositore filosofo Franco Battiato con Arcipelago Battiato, il percorso dei Progetti Speciali dell’Archivio Storico si conclude per il 2025 nel segno della musica e della danza con Coro, il capolavoro composto da Luciano Berio tra il 1974 e il 1976, eseguito in prima italiana alla Biennale Teatro e Musica diretta da Luca Ronconi nel 1976.

Coro sarà presentato il 6 e 7 dicembre al Teatro La Fenice in una nuova veste scenica che vede le coreografie originali di Wayne McGregor in prima assoluta. Un omaggio che la Biennale di Venezia dedica al grande compositore nel centenario della nascita, in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice e con il contributo del Ministero della Cultura.

I biglietti sono in vendita sul sito della Biennale www.labiennale.org e saranno disponibili alla biglietteria del Teatro La Fenice nei giorni 6 e 7 dicembre a partire dalle 20.00.

“Da tempo – dichiara Wayne McGregor – sogno di confrontarmi con la straordinaria sfida di coreografare l’incredibile e complessa musica di Luciano Berio. Il repertorio di Berio offre una vasta gamma di composizioni sofisticate e misteriosamente belle. Scegliere un solo capolavoro da coreografare, comunque, è stato facile: Coro. Questa composizione equilibra grande umanità e superba scrittura orchestrale e corale, creando un’esperienza viscerale, quasi fisica – perfetta per la danza”.



Accanto alle quaranta voci soliste del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, accoppiate per affinità di registro a quaranta elementi dell’Orchestra del Teatro La Fenice, ci saranno venti danzatori. Sono i duttilissimi danzatori della Company Wayne McGregor – Rebecca Bassett-Graham, Salvatore De Simone, Chia-Yu Hsu, Jayla O’Connell, Jasiah Marshall, Mariano Zamora González, Kevin Beyer, Izzac Carroll, Julia Costa, Po-Lin Tunge – insieme ai danzatori scelti fra i migliori cresciuti alla scuola degli ultimi cinque anni di Biennale College Danza sotto l’egida dello stesso Wayne McGregor – Cathy Grealish, Asja Marabotti, Francesco Catalfamo, Stella Perniceni, Kannen Glanz, Alice Del Frate, Ivan Merino Gaspar, Luca Cappai, Angelo Zizzi, Ming-Chin Hsieh. Maestro del Coro il compositore, direttore e violinista Lorenzo Donati; dirige l’Orchestra Koen Kessels, direttore musicale del Dutch National Ballet e del Royal Ballet. Disegno luci a cura dell’artista visiva Theresa Baumgartner.

Affascinato dal folklore, che ritorna in tanti suoi lavori, Berio attinge per Coro non soltanto ai testi di Pablo Neruda, ma proprio ai canti popolari delle aree più disparate della terra – Perù, Polinesia, Persia, Croazia, Cile, oltre che delle regioni italiane – e dà voce a un “coro” pluriculturale che è anche “un’antologia di modi diversi di ‘mettere in musica’, da ascoltarsi come un progetto aperto che potrebbe continuare a generare situazioni e rapporti sempre diversi” (Luciano Berio).