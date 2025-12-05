A Venezia presentata la decima stagione di Musikamera, 36 concerti in programma nei teatri cittadini per tutto il 2026

La Stagione del decennale di Musikàmera al Teatro La Fenice di Venezia inizierà il 30 gennaio 2026 per concludersi il 12 novembre con un ricchissimo programma intitolato, appunto, Dekàmeron che include tre concerti in Sala Grande, uno al Teatro Malibran, dodici in doppio turno alle Sale Apollinee più altri otto in data singola, sempre alle Sale Apollinee. 36 concerti in totale, articolati con interpreti di eccellente livello artistico, scelti per esplorare il grande repertorio strumentale e vocale da camera con programmi che comprendono quattro secoli, al Rinascimento ai giorni nostri. ”Una novità rispetto agli anni precedenti è l’inserimento in cartellone di tre concerti dedicati ai giovani talenti italiani, quest’anno declinati al femminile: Maya Oganyan, Trio Hermes e Quartetto Rilke.” sottolinea la Presidente di Musikàmera, Sonia Guetta Finzi.

“Dieci anni dopo il suo debutto, Musikàmera si conferma capace di offrire programmi di qualità e di rinnovarsi stagione dopo stagione, mantenendo intatta la propria vocazione: far risuonare al Teatro La Fenice la voce viva della grande musica da camera.” interviene il Direttore Artistico, Vitale Fano.

Come da tradizione di Musikàmera, il programma abbraccia un ampio arco cronologico: la musica antica, rinascimentale e barocca ,curata da Franco Rossi, include composizioni di Monteverdi, Cavalli, Barbara Strozzi, Merula, Albinoni, Handel, Bach, Corelli, interpretati da ensemble specializzati e dalle voci di Sara Mingardo, Marina De Liso e del sopranista Federico Fiorio. Di particolare interesse la rappresentazione di un inedito di Johann Adolph Hasse riscoperto proprio da Rossi: si tratta dell’intermezzo Grilletta e Porsugnacco, che sarà eseguito in forma di semi-stage da cantanti formatisi al Conservatorio e all‘Accademia di Santa Cecilia di Roma sotto la guida di Sara Mingardo e da un ensemble di archi diretto da Francesco Erle. Il periodo classico risuona nelle opere di Haydn, Mozart, Beethoven edi un compositore meno noto come Anton Reicha. Il Romanticismo e l’Ottocento emergono con intensità attraverso Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Cajkovskij, Fauré, Smetana e Dvořák. Il Novecento e la contemporaneità aprono orizzonti nuovi grazie a Skrjabin, Suk, Šostakovič, Britten, Hindemith, Capogrosso e a prime assolute di Domenico Turi e Cosimo Carovani, commissionate da Musikàmera per celebrare la sua decima stagione. Si conferma, infine, l’attenzione per il Novecento storico italiano con i brani di Ermanno Wolf-Ferrari, Alessandro Longo, Ottorino Respighi e Ciro Menotti, e si consolida l’interesse verso le compositrici donne con l’inclusione in programma di Barbara Strozzi, Mel Bonis, Dora Pejačević, Teresa Procaccini.

Dal 4 dicembre sono in vendita gli abbonamenti per la stagione 2026 in prelazione ai vecchi abbonati , mentre dall’11 si potranno acquistare nuovi abbonamenti e mini abbonamenti. Dal 18, infine, sono in vendita i biglietti per tutti i concerti. Informazioni su www.musikamera.org.