Si riprende alle ore 14 con la sezione concorso e la proiezione del documentario di Chiara Bazzoli, Le Cose Ritrovate, che racconta i ruderi del terremoto del 1968 in Sicilia. A seguire, alle ore 15.30 è previsto il film di Matteo Balsamo Nei Giardini della Mente, documentario dedicato alla salute mentale. Alle ore 18 conclude la sezione concorso Maka di Elia Moutamid, che racconta una storia di migrazione dal Camerun all’Italia. Al termine delle singole proiezioni, alla presenza degli autori, si svolgeranno i Q&A.

In serata ci si sposterà alla Fondazione Cominelli a San Felice del Benaco in Via Padre Santabona 9 per l’aperitivo di inaugurazione della XVI edizione del FilmFestival del Garda, alle ore 20.00.

Le proiezioni serali per la sezione MOR.ISI verranno precedute dall’evento speciale del cineconcerto alle 21.00, in collaborazione con il Corpo Bandistico Sinus Felix di San Felice del Benaco. Al termine del concerto verrà proiettato il film Palombella Rossa di Nanni Moretti, seguito da Ricomincio da Tre di Massimo Troisi.

I dettagli e i riferimenti di ogni singolo evento sono reperibili anche sul sito web: www.filmfestivaldelgarda.com