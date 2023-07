Sotto l’intitolazione “Ridere con gusto” sono raccolti i tre appuntamenti con la buona cucina e la comicità promossi da Comune di Salzano e Confcommercio del Miranese da giovedì 27 luglio a giovedì 3 agosto in altrettanti locali del territorio salzanese.

Si inizia alle ore 20 giovedì 27 luglio dal Ristorante al Pioppeto con “Io campione” di Nicolò Falcone spesso ospite con la sua stand up comedy della trasmissione Comedy Central e Campione del Mondo di Monopoly. Il menu della serata è composto da burratina, culaccia pugliese, paella spagnola, sgroppino/dolce e caffè. A seguire il secondo appuntamento giovedì 3 agosto sempre alle ore 20 al Ristorante all’Albera con la graffiante comicità di Corinna Grandi, ospite di Zelig e recentemente della trasmissione Le Iene, che propone il monologo “Io che odio solo te – and f**k you Mrs Maisel” in cui spazia tra umorismo nero e iperbole narrativa, tutto condito da un pizzico di cinismo. In tavola antipasto, risotto zucchine gamberetti, scialatielli melanzane e provola, vitello tonnato, verdure in agrodolce, dolce e caffè. Ultimo appuntamento giovedì 10 agosto al Ristorante Belfiore con la Compagnia Pantakin con “RIDIng che ti passa”, la cavalcata tra la letteratura e le mille sfumature dell’umorismo letterario che compiono Matteo Campagnol e Emanuele Pasqualini, quest’ultimo pure ideatore della manifestazione. Menu della serata: sarde in saor e baccalà, risotto frutti di mare, grigliata mista, dolce e caffè.

Il biglietto di 30€ va coprire il costo della cena, mentre la spesa per gli spettacoli viene sostenuta dal Comune e dall’Associazione di Confcommercio. Per prenotare si può chiamare il numero 045 709747 oppure via Whatsapp al numero 348 3212283.