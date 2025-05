A Mestre il programma di sabato 3 maggio agli Stop e -Motion Days

L’Auditorium Cesare De Michelis del Museo M9 di Venezia Mestre ospita, fin dal mattino, l’ultimo appuntamento della retrospettiva dei fratelli Quay, per riscoprire 79 minuti delle loro opere più significative

Si inizia alle 9:15 con la Retrospettiva: il Cinema dei fratelli Quay (pt. 2)

La mattinata proseguirà poi con le competizioni: alle 10:40 Incursions 1 presenterà 141 minuti di corti in concorso, seguiti alle 14:00 da International Shorts Pt. 2 con 123 minuti di cortometraggi internazionali. Alle 16:15 sarà la volta della categoria Long Story Shorts con 109 minuti di proiezioni.

La serata all’Auditorium sarà dedicata ai lungometraggi e a un cortometraggio d’eccezione. Alle 18:20, nella sezione Feature Films, sarà proiettato il cortometraggio Beautiful Men (19′), nominato agli Academy Awards, seguito dal lungometraggio Living Large (80′) di K. Dufková. La programmazione serale continua alle 21:00 con Sauvage (87′) di C. Barras e si conclude alle 22:45 con La gran historia de la filosofía occidental (73′) di A. Covamonas, entrambi proiettati nella sezione Feature Films, e per i quali è ugualmente consigliata la prenotazione gratuita online. Proseguono i laboratori creativi Anim’arte sulle tecniche di stop-motion: dalle 10:30 alle 12:30 in Sala Radici M9 dalle 15.30 alle 17:30 in Sala Radici M9 .