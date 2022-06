A pochi passi dalla Restera, in centro a Treviso, giovedì 16 giugno, alle ore 21.15, avrà luogo per iniziativa del Cineforum Labirinto la proiezione di “Gatto nero gatto bianco” (Yugoslavia 1998, 120’), il sorprendente capolavoro diretto dal regista Emir Kusturica. Matko, squattrinato abitante delle rive del Danubio, è un buono a nulla e coinvolge Dadan, potente boss dei gangster gitani, in una losca operazione di contrabbando. Il piano fallisce e Matko deve pagare un pegno a Dadan: suo figlio Zare deve sposare la sgraziata sorella di Dadan, Afrodita, quando invece è innamorato di Ida…

Una surreale e “disordinata” sarabanda che vede protagonista il poetico mondo dei gitani. Il Kusturica più vero, tra movimenti di macchina frenetici, un sapiente uso di luci e colori e una colonna sonora a dir poco irresistibile.

Ingresso ad offerta libera con prenotazione obbligatoria. Viene riprea dal Cineforum Labirinto l’esperienza della passeggiata alla scoperta dei luoghi del cinema. Accompagnati da una guida turistica, il tour permetterà di visitare i luoghi che hanno ospitato i set cinematografici dei film ambientati a Treviso e ogni tappa sarà un pretesto per raccontare curiosità sulla produzione e sul cast, senza dimenticare alcuni divertenti imprevisti accaduti durante le riprese.La passeggiata avrà luogo domenica 26 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, con partenza dall’Hotel Continental di Treviso, situato in via Roma.