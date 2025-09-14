A Treviso l’analisi di cinque capolavori nel nuovo ciclo di Anatomia di un film

A partire da inizio ottobre, a Treviso nell’Auditorium della Fondazione Benetton Studi Ricerche, Cineforum Labirinto presenta un nuovo ciclo di lezioni dedicato all’analisi di cinque grandi capolavori del cinema di registi appartenenti a diverse generazioni. Partendo dalla visione di numerosi spezzoni, le lezioni si concentreranno sulla genesi creativa delle opere e sulle tecniche stilistiche e le scelte tematiche adottate dai registi, lasciando spazio anche ad aneddoti sulla produzione, sul cast e sull’influenza delle pellicole nell’immaginario collettivo.

I film selezionati sono Notorious (1946) di Alfred Hitchcock, Fino all’ultimo respiro (1960) di Jean-Luc Godard, Stalker (1979) di Andrej Tarkovskij, Full Metal Jacket (1987) di Stanley Kubrick e Tutto su mia madre (1999) di Pedro Almodovar. Il corso è ideato e curato da Marco Bellano, critico cinematografico e docente di cinema presso l’Università degli Studi di Padova.

Il corso si articola in 5 incontri che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30, a partire da lunedì 6 ottobre 2025, presso l’Auditorium della Fondazione Benetton Studi Ricerche, situata in via Cornarotta n. 7, a pochi passi da Piazza Duomo a Treviso.

La sede del corso è un auditorium attrezzato con un capienza massima di circa 110 posti.