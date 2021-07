Al via da martedì 6 luglio fino alla conclusione del Festival, le performance site specific dei due vincitori di Biennale College: AB IMIS/ iolagemmainnestai di Stellario Di Blasi in Campo Santo Stefano e On a Solitary Beach del collettivo artistico -ness (Rooy Charlie Lana e Giulia Zulian) al Lido in Riva di Corinto (entrambe alle ore 18.00). Artista visivo, performer, coreografo e primo vincitore del bando performance site specific di Biennale College, Di Blasi s’interroga sul mondo post Coronavirus. Usufruendo di un’installazione modulare di vasche, ispirata all’opera di Pino Pascali “32 metri quadrati di mare circa” (1967), Di Blasi sviluppa una performance intima che, attingendo ai linguaggi della poesia e del corpo, rompe le barriere tra le diverse discipline artistiche, scende nella struttura urbana proponendosi come un itinerario di suoni, segni, consonanti e gesti.

On a Solitary Beach, finisce, invece, con il prendere le forme di un Transghost’s Party, un’installazione estemporanea, che può assumere il carattere di un rituale collettivo. Il tema del party è l’Aria, nelle diverse connotazioni che il respiro può assumere.

Entrambe le performance si replicano sempre alla stessa ora sino a lunedì 11 luglio. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente online sul sito web della Biennale www.labiennale.org.