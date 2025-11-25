A Venezia lettura- cabaret di “Johnnie Busetto detective de Casteo” di e con Paolo Cossato

Mercoledì 26 novembre alle ore 17.30 all’Hotel Saturnia & International (San Marco 2398) l’autore Paolo Cossato, musicologo già docente di storia del teatro all’Accademia di Venezia, terrà una lettura-cabaret del suo JOHNNIE BUSETTO, DETECTIVE DE CASTEO Atto Primo – Il Giustiziere di Rialto (Tostapane Edizioni, 2025), introdotta dall’l’editore Fabrizio Berger che presenterà le illustrazioni di Vittorio Bustaffa che arricchiscono e completano il volume. Partecipa lo scrittore Gregory Dowling,

Partecipazione su prenotazione a promotion@hotelsaturnia.it .

“Il mio nome è Johnnie, Johnnie Busetto. A mamma piaceva il whisky. Così mi mise nome Johnnie, come il Johnnie Walker. Sono nato nel Sestiere di Castello, in un nebbioso giorno di maggio. Persino maggio può essere nebbioso, quando sei un dannato dalla nascita…”

La vicenda ha per sfondo la città che l’autore adora, nell’amara consapevolezza della speculazione di cui è preda. Questo stato d’animo, intriso di ironia, permea il clima della storia di “Johnnie Busetto, detective de Casteo”. Si tratta di un ciclo di racconti, ora satirici e scherzosi, ora meditativi e appassionati, di cui Il Giustiziere di Rialto, costituisce il primo atto. Il protagonista è un singolare investigatore, nato nel sestiere popolare di Castello, parodia del chandleriano Philip Marlowe. Mai passivamente nostalgico e sempre battagliero, Johnnie narra quanto lo sguardo di un visitatore, distratto dall’effimero e dal vistoso, non è in grado di cogliere a prima vista: il recondito fascino della Laguna, colma di voracità e sciatteria, splendore ed eccezionalità. Johnnie affianca o fronteggia velate figure che evocano luoghi e personaggi di Venezia, narra e vive nella città Serenissima, quasi fosse una immaginaria Los Angeles sull’acqua. Fanno da contrappunto al racconto le illustrazioni di Vittorio Bustaffa.