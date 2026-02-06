A Venezia per la stagione Musikamera omaggio di Alogna- Pace a Ermanno Wolf-Ferrari

Sabato 7 febbraio alle 20.00 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice si terrà il concerto del violinista Davide Alogna e del pianista Enrico Pace, rinomati musicisti dalla brillante carriera internazionale. In programma Wolfgang Amadeus Mozart – Sonata n. 22 in la maggiore K305 , Ludwig van Beethoven – Sonata n. 5 in fa maggiore op. 24 “La primavera” (1800-1801), Ottorino Respighi – Madrigale – Aubade – Humoresque (da “Cinque pezzi per violino e pianoforte” P062).In occasione del 150° anniversario della nascita di Ermanno Wolf-Ferrari, sarà eseguita la Sonata n. 1 op. 1 di Ermanno Wolf-Ferrari, di cui ricorre il 150° anniversario della nascita. Nato a Venezia nel 1876, Wolf-Ferrari cresce tra due mondi culturali diversi, quello tedesco del padre pittore e quello italiano della madre musicista, che segnano profondamente la sua identità artistica. In lui convivono il rigore espressivo germanico e la naturale cantabilità del belcanto italiano. Vive tra Monaco e Venezia e raggiunge la fama grazie alle sue opere liriche su commedie di Goldoni. Si dedica anche alla musica da camera, componendo trii, quartetti, quintetti e sonate. La Prima Sonata per violino, composta a 19 anni, merita particolare attenzione per la sua straordinaria freschezza e per la bellezza del colore timbrico. Questo intreccio di mondi risuonerà in tutta la serata, dalle pagine mozartiane e beethoveniane fino alla raffinata scrittura di Respighi.

