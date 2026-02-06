Arriva a Mogliano Veneto “Il nido di colombi”, la commedia brillante di Filippo Fossa e Renzo Cenedese

Sarà la Compagnia Trevisoteatro di Preganziol ad inaugurare sabato 7 febbraio al teatro Astori di Mogliano Veneto, la decima edizione della rassegna teatrale amatoriale “Un palco per…”, con la commedia brillante “Il nido di colombi” di Filippo Fossa e Renzo Cenedese con la regia di Filippo Fossa. Una commedia spiritosa dove l’amore vola e…i guai atterrano in salotto. Tra una moglie alticcia, un marito infedele, una nonna inflessibile, una figlia ribelle, una cameriere impicciona, un’amante innamorata e un vicino con binocolo…il vero colpo di scena? Due colombi sul tetto! Risate, intrecci amorosi e segreti di famiglia in una casa dove nessuno è innocente…tranne i volatili. Attenti al nido; qualcosa sta per schiudersi! La rassegna proseguirà sabato 21 con la commedia “Cash on delivery” di Michael Cooney, regia di Michela Cursi, e proposto dalla Compagnia Tarvisium Teatro Aps di Villorba. A marzo tre spettacoli; il 7 la Compagnia Tracce sul palco di Mogliano Veneto, organizzatrice della rassegna, proporrà “Dove hai messo Harry?”, liberamente ispirato alla Congiura degli innocenti, con adattamento e regia di Paolo Poldo Ronchin, mentre sabato 14 sarà la Compagnia EnnEEnne Teatro Aps di Loreggia ha presentare “Ladies football club” di Stefano Massini e regia di Franco Zobia e sabato 28 marzo il classico “Amleto” di William Shakespeare proposto dalla Compagnia L’Archibugio di Lonigo e la regia di Giovanni Florio. Conclusione sabato 11 aprile con la serata di gala, premiazioni finali e brindisi e lo spettacolo, fuori concorso, “Doppio vetro” liberamente ispirato a Doppio vetro di Halldora Thoroddsen e presentato dalla Compagnia KAOSteatro di Castelfranco Veneto. La rassegna, che si terrà al teatro Astori di Mogliano Veneto con inizio spettacoli alle 20.45, è abbinata alla quarta edizione del concorso “La maschera di cartapesta”.