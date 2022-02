A Venezia un’installazione, “Archèus”, e un’opera lirica, “Le Baruffe”, firmate da Michieletto

Un’installazione realizzata per la Biennale e la messinscena di un’opera lirica in prima assoluta alla Fenice. Sono i due diversi fronti dell’impegno del regista Damiano Michieletto nella città di Venezia a febbraio.

Venerdì 18 a Forte Marghera si inaugura l’installazione “Archèus. Labirinto Mozart”, un progetto dell’Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC) della Biennale di Venezia che celebra i 1600 anni della città lagunare e che resta aperto fino al 5 giugno 2022.

L’installazione prevede cinque stanze unite da cinque tunnel bui in cui sono localizzate delle sorgenti sonore. Queste diffondono brani tratti dal “Flauto magico” di Mozart realizzato al Teatro La Fenice nel 2015 con la regia di Michieletto e la direzione musicale di Antonello Manacorda. Il viaggio di Tamino e dell’amata Pamina alla scoperta della luce, della verità e della saggezza, è rappresentato in “Archèus” come un percorso iniziatico in cinque stadi, in cui si transita dal buio alla luce.

L’installazione è creata da Damiano Michieletto con Oφcina, laboratorio attivo nell’arte contemporanea. “Archèus” è a ingresso libero ed è realizzato dalla Biennale di Venezia con il contributo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Pochi giorni dopo, il 22 febbraio, debutta al Teatro La Fenice la nuova messinscena di Michieletto de “Le baruffe”, opera di Giorgio Battistelli commissionata dal teatro veneziano e proposta in prima esecuzione assoluta. La nuova produzione è tratta dalla commedia veneziana “Le baruffe chiozzotte” di Carlo Goldoni (1762), su libretto di Battistelli e dello stesso Michieletto.

Lo spettacolo è in dialetto chioggiotto con sopratitoli in italiano e in inglese. Le repliche sono in programma il 24 e il 26 febbraio, il 2 e il 4 marzo. La prima recita di martedì 22 febbraio sarà trasmessa in diretta radiofonica su Rai Radio3 a partire dalle ore 19.00.

Nella foto un bozzetto delle scene de “Le baruffe”.