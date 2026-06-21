Rocco Papaleo, Peppe Iodice e Francesco Prisco ospiti all’Arena Gabbiano

Domenica 28 giugno alle 21.30 l’Arena Gabbiano di Senigallia accoglie uno degli ospiti più amati del cinema italiano: Rocco Papaleo presenterà il suo nuovo film Il bene comune, di cui è regista, co-sceneggiatore, produttore e protagonista. Papaleo incontrerà il pubblico prima della proiezione per presentare il film e, al termine, si fermerà per un dialogo con gli spettatori.
Grazie all’iniziativa Cinema Revolution, il biglietto costerà soltanto 3,50 euro. Ambientato tra i suggestivi paesaggi del Pollino, il film racconta un viaggio fuori dall’ordinario che cambierà per sempre la vita dei suoi protagonisti, interpretati da un cast che comprende Claudia Pandolfi e Vanessa Scalera.
Lunedì 29 giugno alle 21.30 l’Arena Gabbiano ospita due protagonisti del cinema italiano contemporaneo: il comico e attore Peppe Iodice e il regista Francesco Prisco, che incontreranno il pubblico in occasione della proiezione del loro film Mi batte il corazon.
Al termine della proiezione, Iodice e Prisco si fermeranno in Arena per dialogare con gli spettatori, raccontando la nascita del progetto, il lavoro sul set e alcune curiosità legate al film. Grazie all’iniziativa Cinema Revolution, il biglietto costerà soltanto 3,50 euro.
Il film, Mi batte il corazon, è una commedia brillante e surreale che segna l’esordio da protagonista cinematografico di Peppe Iodice. Racconta la storia di Peppe Iovine, giornalista di una piccola emittente locale che, dopo essere stato dichiarato morto ed essersi incredibilmente risvegliato durante il proprio funerale, decide di vivere dicendo sempre e soltanto la verità. Una scelta che darà vita a una serie di situazioni esilaranti, tra equivoci, paradossi e incontri inattesi.
I biglietti sono già disponibili online su www.cinemagabbiano.it.