Da vent’anni il Cinit Cineforum Italiano assegna un premio al Festival del Cinema d’Africa, d’Asia e d’America Latina, la cui 30a edizione, organizzata dal C.O.E. – Centro Orientamento Educativo di Milano, si conclude oggi. Il riconoscimento è finalizzato all’acquisizione dei diritti di distribuzione in Italia di un cortometraggio africano di particolare valore educativo.

Quest’anno il premio assegnato da una giuria formata da Neda Furlan, Orazio Leotta, e Massimo Nardin, coordinata dal presidente Cinit Massimo Caminiti è stato attribuito al cortometraggio This is my night (2019) dell’egiziano Yussuf Noaman. Contro il volere del marito e della società giudicante, una donna della periferia del Cairo è determinata a passare una bella serata con il figlio affetto dalla sindrome di Down nei quartieri chic di una città caotica e festante per l’imminente partita di calcio. Riuscirà a guadagnarsi questi attimi di libertà?

Il premio è stato assegnato a quest’opera <<per la descrizione attenta di un viaggio suggestivo colorato all’interno di una “città aperta”, piena di pericoli e tentazioni, per le particolari magie di una notte che incantano e aiutano gli occhi di un bambino “un po’ diverso” ad una consapevolezza di sé e dell’amore della madre>>.

Ne sono interpreti Nahed El Sebaeiy, e Amr Hossam Eldin. La sceneggiatura è firmata da Ahmed Ehab Abdelwareth e dal regista Yusuf Noaman. La fotografia è di Moustafa El Kashef, il montaggio di Mohamed Mamdouh.