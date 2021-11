Al Toniolo di Mestre comicità d’autore a partire da dicembre

Al Teatro Toniolo, realtà di spettacolo dal vivo di respiro nazionale per offerta e pubblico, dal 5 dicembre si alza il sipario sulla comicità d’autore.

Apre la programmazione, domenica 5 dicembre, Debora Villa con un Recital che raccoglie il meglio del suo repertorio dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità.



Il 2022 inizia all’insegna di Enrico Bertolino in scena l’8 gennaio nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione, che spazia dalla cronaca alla storia. Giovanni Vernia, che con le sue irresistibili maschere ha conquistato tv e web, racconta il 13 gennaio da dove nasce la sua ‘follia comica’. Drusilla Foer il 29 gennaio prosegue il suo viaggio nelle vesti di Madame Foer, raccontando gli aneddoti tratti da una vita straordinaria vissuta tra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, alternando alla narrazione musica e canzoni.



Maestro indiscusso del trasformismo, il veneziano Ennio Marchetto indosserà il 12 febbraio i suoi celebri costumi di carta. Francesca Reggiani il 17 porterà in scena il nuovo ‘one woman show’ ‘Gatta morta’. ‘L’Ornano Furioso’ è il nuovo spettacolo di Antonio Ornano, in programma il 4 marzo, un mese ricco di appuntamenti: l’11 Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio per raccontare la Sagra …famiglia, il 17 gli Oblivion propongono uno show per festeggiare i primi dieci anni di tournée insieme con un’inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia.



In doppia replica,infine, il 25 e 26 marzo, Angelo Pisani e Katia Follesa proseguono nel loro percorso comico a tappe sulla convivenza tra l’uomo e la donna. Pesce d’aprile, l’1 con Giacomo Poretti nel monologo ‘Eadesso chi lo svuota il pappagallo?’. Chiude la rassegna il 22 aprile Paolo Migone con uno spettacolo che porta in scena la vita di un cabarettista di 65 anni suonati.

Sino al 21 novembre secondo un calendario consultabile su www.culturavenezia.it in biglietteria del Teatro Tonolo i vecchi abbonati, tranne che per lo spettacolo di domenica 5 dicembre, potranno esercitare il diritto di prelazione.Dal 23 novembre inizierà invece la vendita dei nuovi abbonamenti e dei singoli biglietti.L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di Certificazione verde Covid-19 (Green Pass.)