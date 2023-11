Prosegue la stagione di prosa al Teatro Toniolo di Mestre. Da martedì 21 a domenica 26 novembre di scena la compagnia La Pirandelliana con “Trappola per topi”, la commedia “gialla” senza tempo di Agatha Christie che ha goduto di maggior fortuna scenica proposta nella traduzione e adattamento di Edoardo Erba.

Una locanda a gestione familiare nella campagna inglese viene inaugurata nel bel mezzo di una bufera di neve. La radio, intanto, dà la notizia del delitto di una anziana signora a Londra, nel quartiere Paddington: la polizia cerca l’assassino. Tuttavia, i coniugi Mollie e Gilles gestori della locanda inizialmente non badano troppo a quello che viene raccontato, troppo eccitati dalla loro nuova avventura di affittacamere. Saranno comunque costretti a fare i conti con l’attualità: i primi cinque ospiti della locanda, infatti, sembrano tutti piuttosto strani e in qualche modo ciascuno di loro potrebbe essere legato al delitto di cui parla la radio. Tutti nascondono qualcosa. Ci sono un architetto esuberante che sembra celare in realtà molta insicurezza; una giovane donna schiva e ambigua; un signore che ostenta conoscenza del mondo ma probabilmente è pieno di dubbi; un signore distinto ma eccessivamente propenso a dedicarsi a del buon vino; una signora che critica tutti con aria altezzosa e il dito puntato verso qualunque persona e situazione. Quest’ultima è un ex giudice ed era stata proprio lei ad avere affidato anni prima tre fratellini alla signora che è stata uccisa a Paddington e a suo marito: uno dei bambini era morto di stenti e violenze da parte dei genitori adottivi. Nell’omicidio londinese, c’è dunque aria di vendetta. Poco prima che saltino le linee telefoniche, arriva la polizia nella locanda, con la certezza che lì dentro si nasconda l’assassino, pronto a colpire altre due volte secondo una famosa filastrocca. Come finirà?

La regia è di Giorgio Gallione, ne sono interpreti Lodo Guenzi, Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Andrea Nicolini, Maria Lauria, Marco Casazza, Tommaso Cardarelli, Raffaella Anzalone. Venerdì 24 novembre alle ore 18 tutta la compagnia incontrerà il pubblico del Toniolo nel teatro mestrino.