 Al Toniolo di Mestre vanno in scena la vita e l’arte della pittrice Frida Kahlo

Da venerdì 7 a domenica 9 novembre la Stagione di Prosa del Teatro Toniolo di Mestre, organizzata dal Settore Cultura del Comune in collaborazione con il circuito Arteven, porta in scena Frida. Le recite sono in cartellone venerdì 7 alle 21, sabato 8 alle 19, 30 e domenica alle 16,30. Frida è un lavoro sulla vita e l’arte della pittrice messicana Frida Kahlo allestito dalla compagnia ungherese Eva Duda Dance Company.

Come in un tour guidato, la danza e le immagini delle opere mostrano la bellezza e le sfide della vita di Frida, donna e artista unica nel suo tempo ed esprimono l’appassionata natura della sua vita interiore. Mostrano un mondo interiore e una cultura profonda, creano un’atmosfera festosa e descrivono in pochi rimarcabili momenti la sua vita personale.

Quello che viene mostrato non è la vita di Frida Kahlo, ma un mondo sensibile e pieno di colore, ispirato al percorso di vita dell’artista e ricostruito sul palco.

Frida è un’artista conosciuta in tutto il mondo, e questo lavoro permette, per chi la ama, di vedere la sua arte e la sua vita in una nuova prospettiva. Molti sono stati ispirati dal suo lavoro, dalle sue battaglie per l’uguaglianza , dalle sue visioni e dalla sua tenacia.

Pur movendo da una prospettiva contemporaea lo spettacolo riesce ad immergerci nel profondo Messico , terra natale di Frida, con le sue sorprese e rivelazioni, mettendo una veste nuova alle emozioni e passioni che segnarono la sua vita.

Frida è stato creato in collaborazione con Hungarian National Dance Theatre.

Regia e coreografia sono di Eva Duda.