A Vicenza per “Be Popular”, festival dei linguaggi del teatro popolare, “Arlecchino muto per spavento”

Be Popular il Festival dedicato ai linguaggi del teatro popolare riprende mercoledì 27 agosto con la rassegna di incontri letterari BE BOOK: alle 19:15 nel Cortile di Palazzo Thiene Giorgio Bertan presenta il libro La via del Diletto, appunti sulla Commedia dell’arte di un comico praticante, a moderare l’incontro Giuseppe Barbanti.

La sera, dopo la lettura scenica del DECAMERONE in occasione del 650° anniversario della morte di Boccaccio, allestita nei Sotterranei di Palazzo Thiene (ore 20:15) Stivalaccio Teatro è in scena con uno degli spettacoli più travolgenti del suo repertorio: ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO soggetto originale e regia Marco Zoppello con Sara Allevi, Marie Coutance, Matteo Cremon, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Pierdomenico Simone, Maria Luisa Zaltron, Marco Zoppello.

In un crescendo di risate e virtuosismi i nove attori in scena nel Cortile di Palazzo Thiene alle 21:15 conducono lo spettatore in un divertentissimo gioco di equivoci e situazioni paradossali seguendo la trama “classica” della Commedia dell’Arte, con un amore contrastato, i lazzi e le improvvisazioni lasciate ai personaggi e alle maschere che portano in scena. Un teatro popolare e ricco di spunti, in cui la tradizione della Commedia viene smontata e rimontata con gli strumenti di interpretazione e di lettura del XXI secolo. Un racconto in cui invenzione, amore, paura e dramma si mescolano, celati dalle smorfie inamovibili delle maschere e dall’abilità degli interpreti.

Da giovedì a domenica (ore 10:00 – 18:00) nelle Gallerie di Palazzo Thiene è aperta ad ingresso libero la mostra dedicata a Paolo Poli, figura unica nel panorama teatrale italiano del Novecento, un omaggio al suo estro, alla sua ironia e alla libertà creativa che ha attraversato generi, epoche e tabù. La mostra, in collaborazione con l’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, è visitabile gratuitamente dal giovedì alla domenica.

INFO

bepopular.net | +39 0444 534321 | +39 371 1984391

biglietteria@stivalaccioteatro.it