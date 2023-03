Al via il 32° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, in presenza e online su MyMovies

Sta per prendere il via il 32° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – FESCAAAL 2023 – in presenza a Milano e online su MyMovies. it dal 18 al 26 marzo prossimi.

La 32esima edizione del FESCAAAL avrà un pre-opening sabato 18 marzo all’Auditorium San Fedele alle ore 17 con la sesta edizione di Africa Talks, il format di approfondimento sull’Africa contemporanea a cura di Fondazione Edu e Associazione COE.

Il 32° FESCAAAL, la cui direzione artistica è affidata a Annamaria Gallione e Alessandra Speciale, prenderà poi il via domenica 19 marzo alle ore 18 con la Cerimonia di apertura ospitata per la prima volta nel Cinema di Fondazione Prada.

A inaugurare il Festival sarà il film Il frutto della tarda estate – Under the Fig Trees di Erige Sehiri che ha rivelato a Cannes 2022, nella sezione Quinzaine des Réalisateurs, un nuovo talento del cinema internazionale e in particolare del cinema arabo contemporaneo. Anche quest’anno la manifestazione sarà ibrida e si svolgerà in presenza e in streaming dal 18 al 26 marzo 2023. 9 giorni di proiezioni, quasi 50 film, incontri con gli autori, eventi speciali sul cinema e le culture dei 3 continenti in diverse sale di Milano: Auditorium San Fedele, Cineteca Milano Arlecchino, CinéMagenta 63 – Institut Français de Milan. 8 giorni di film anche in streaming su MyMovies.it.

Tutti i film, sia in sala che online, sono presentati in lingua originale con sottotitoli in italiano: per il pubblico c’è la possibilità di incontrare in presenza o con collegamento da remoto i registi di tutti i film. Sono 6 le sezioni della programmazione cinematografica del 32° FESCAAAL.

CONCORSO LUNGOMETRAGGI FINESTRE SUL MONDO con una selezione di 10 film scelti tra le ultime produzioni di fiction e documentari provenienti dai 3 continenti (tutti i film sono anteprime nazionali e una europea), di cui 4 (Joyland, Harka, Mediterranean Fever, La Jaurìa) erano stati selezionati per l’ultima edizione del Festival di Cannes. CONCORSO CORTOMETRAGGI AFRICANI con i migliori 10 film brevi (fiction e documentari), di cui 5 provenienti dal Festival di Clermont Ferrand 2023, tutti realizzati da registi provenienti da tutta l’Africa e dalla diaspora. L’obiettivo è promuovere i giovani registi africani ai loro primi passi nel cinema; CONCORSO EXTR’A, sezione dedicata ai film di registi italiani (o stranieri residenti in Italia) con l’intento di raccontare un’Italia che si fa interprete della diversità culturale; SEZIONE FLASH che raccoglie i film/evento del Festival; E TUTTI RIDONO… La sezione più pop della manifestazione, dedicata alle commedie provenienti dai 3 continenti presenta quest’anno, in prima nazionale, la commedia dai toni surreali e grotteschi Abdelinho, del regista marocchino Hicham Ayouch; FUORI CONCORSO.

I film delle tre sezioni competitive del FESCAAAL sono premiati da due Giurie. Una Giuria Internazionale, composta quest’anno da Paolo Moretti (presidente), responsabile della programmazione cinematografica della Fondazione Prada, la regista tunisina Erige Sehiri e il regista iraniano Saeed Roustaee, assegnerà il Premio al Miglior film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo (8.000 euro).

A partire da quest’anno, grazie alla collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI, una Giuria composta da tre critici cinematografici attribuirà il Premio della Critica – SNCCI al Miglior Film del concorso Extr’A (1000 euro). Ad attribuire il Premio della Critica – SNCCI del 32° FESCAAAL saranno Ilaria Feole (Film Tv), Raffaella Giancristofaro (Intimità, MyMovies) e Gianluca Pisacane (Famiglia Cristiana, Cinematografo.it). La stessa Giuria premierà inoltre il Miglior cortometraggio del Concorso Cortometraggi Africani (2.000 euro).

Come accade da oltre 20 anni anche nel 2023 sarà assegnato il Premio Speciale Cinit (1.000 euro) dalla Giuria presieduta da Massimo Caminiti ad un cortometraggio africano che affronti le tematiche della intercultura e della solidarietà tra i popoli.

Per ogni ulteriore informazione, aggiornamenti e anticipazioni sul 32° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina consultare www.fescaaal.org e www.miwy.org, email: festival@coeweb.org.