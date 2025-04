A Venezia a Lino Toffolo alla memoria il premio “Uno di noi”

A Lino Toffolo è andato il premio “Uno di noi”, il riconoscimento alla sua prima edizione istituito dai circoli veneziani Ancescao ( Associazione nazionale centri sociali comitati anziani e orti) e dedicato a personalità veneziane che hanno lasciato un segno indelebile. Lino Toffolo , scomparso nel maggio 2016, è stato nell’ordine, cantautore, attore e comico, conduttore televisivo, autore teatrale e regista, nonché a tutt’oggi a nove anni dalla morte, mai rimpiazzato, l’ultima personalità pubblica in grado di farsi riconoscere e apprezzare come simbolo della venezianità al di fuori della città lagunare. A ritirarlo dagli assessori comunali Laura Besio e Paola Mar ne La casa dei Veneziani, Procuratie Vecchie Piazza San Marco 105 sono stati i figli Anna e Paolo. La consegna è avvenuta nel contesto dell’evento speciale organizzato dal coordinamento dei Centri Ancescao di Venezia per il 1604° anniversario della nascita della città lagunare.La consegna del premio è stata preceduta da uno spettacolo musicale straordinario di tutta musica Veneziana, presentato Loredana Ghiotti e Lucilla Piacentini “Regina dei schei”, che ha visto la partecipazione di artisti veneziani di grande talento: Lucio Bisuto, Linda Trevisin, Gianni Diego, Furio, Daniele Perolari e i Cristalli .La danza ha avuto un ruolo centrale nell’evento, grazie alle coreografie di Tango curate da Silvia e Carlo Pellizzon ad accompagnare una canzone di Daniele Perolari, e a quelle ideate da Letizia Giuliani e eseguite dagli allievi del corso professionale Giulia e Davide Cancelliero.

