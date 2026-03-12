“Aldilà di tutto”, spettacolo benefico al teatro di Casale Monferrato

Domenica 15 marzo alle 21, il teatro municipale di Casale Monferrato apre le porte ad uno spettacolo di beneficenza organizzato da Vitas e Avis a favore di “Hospice”.
Autrice ed interprete insieme a Chiara Stoppa, sarà Valentina Picello, protagonista della una storia di due amiche in vacanza di cui una malata e delle parole anche leggere tra la voglia di vivere e la morte.
“Aldilà di tutto, è uno spettacolo che parla del valore dell’amicizia, soprattutto fra persone che hanno diverse opinioni sulla questione vita/morte. Il viaggio di cui narra il testo è un confronto, non uno scontro di opinioni. L’Hospice di Casale, a cui lo spettacolo è dedicato, è stato per me e per mio padre luogo di accoglienza, cura, gentilezza, pazienza, amore incondizionato. La storia che racconto esalta i valori di cui si nutre l’Hospice. Per questo spero la serata del 15 marzo sarà ancora una volta un dono reciproco.”
I biglietti sono disponibili presso l’agenzia Sassone di via Saffi,11 a Casale Monferrato.
