Alessandra Visentin, contralto italiano, canta due brani nel docufilm Higher than Acidic Clouds, in concorso al Torino Film Festival

Il contralto italiano Alessandra Visentin è stato scelto dal regista e sceneggiatore iraniano Ali Asgari per eseguire due brani della colonna sonora del docufilm Higher than Acidic Clouds (2024), che verrà presentato il 16 novembre all’IDFA International Documentary Film Festival di Amsterdam, il più grande festival di documentari al mondo, e il 24 novembre, in concorso (sezione documentari) al Torino Film Festival.

Riconosciuta nel 2022 dall’Italian Academy Foundation Inc. come una delle massime esponenti dell’italianità e dell’arte classica del contralto e scelta dal regista per la peculiarità della voce, nella colonna sonora Alessandra Visentin interpreta due brani del repertorio classico: “Ombra mai fu”, aria iniziale dell’opera Serse di Georg Friedrich Hӓndel, e l’ “Ave Maria” di Giulio Caccini.“Higher than acidic clouds è un film sui sogni, sulle fantasie e sull’immaginazione – ha commentato Ali Asgari – Durante la realizzazione, ho sempre pensato a una voce che potesse rappresentare questi elementi nel film. La voce di Alessandra era esattamente quello che cercavo: il suo canto trasporta il pubblico al di là della realtà. Quando il personaggio del film immagina di volare, la sua voce calda e vellutata crea un’armonia con le immagini tale per cui magicamente realtà e finzione si intrecciano”.

“Ringrazio Ali Asgari per il suo invito a collaborare alla colonna sonora di questo splendido docufilm – commenta Alessandra Visentin – È un onore sapere che il mio canto sia riuscito a ispirare un regista visionario come lui”.

Da venerdì 11 ottobre è disponibile in formato fisico e in digitale “Respighi. Tre Liriche. Berceuse – Lamento d’Arianna – Il tramonto – Aretusa”, il nuovo lavoro discografico di Alessandra Visentin (Naxos, 2024), con la Chamber Orchestra of New York diretta da Salvatore Di Vittorio. Il disco verrà presentato dal vivo negli USA il prossimo 22 novembre alla Carnegie Hall di New York con il concerto d’apertura della stagione 2024/2025 della Chamber Orchestra di New York. https://www.facebook.com/profile.php?id=100036881906014