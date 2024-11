Avvento nel Salisburghese: viaggio tra i mercatini di Natale del land

Il Salisburghese, land del sud dell’Austria, è pronto per vivere la magia dell’Avvento con i tanto attesi mercatini di Natale, le casette di legno tipiche di questo periodo che immergono i turisti in un grande clima di festeggiamenti regalando un’esperienza unica che unisce tradizione, artigianato locale e suggestive decorazioni.

Passeggiare tra le bancarelle del mercatino, con il profumo di vin brulé e spezie nell’aria, è un’esperienza che incanta adulti e bambini. Le luci natalizie, le melodie tradizionali eseguite dai cori locali e le rappresentazioni del Presepe dal vivo rendono l’atmosfera particolarmente suggestiva, invitando i visitatori a immergersi nel calore della tradizione natalizia.

1. I mercatini di Natale a Salisburgo

Tra le destinazioni più gettonate per ammirare i mercatini di Natale c’è sicuramente Salisburgo, la capitale del land, che per l’occasione ospiterà le bandarelle natalizie in diversi punti d’interesse della città: fra i più importanti c’è lo storico Mercato di Gesù Bambino, che sarà visitabile dal 21 novembre 2024 al 1° gennaio 2025, e ,oltre a essere il mercatino più importante della città, è anche tra i mercatini più antichi del mondo.

Grazie alla sua posizione unica, collocato nella Domplatx e della Residenzplatz – nel cuore del centro storico di Salisburgo, il Mercato di Gesù Bambino è una tappa imperdibile per gli amanti dell’Avvent: ogni anno ospita ben 100 bancarelle che espongono articoli realizzati da artigiani locali e prelibatezze tipiche del land.

Per maggiori informazioni: https://www.salzburg.info/it/salisburgo/avvento/salzburger-christkindlmarkt

2. I mercatini di Natale nel Castello di Hellbrunn

Non lontanto dal centro storico di Salisburgo si trova il suggestivo Castello di Hellbrunn che in questo periodo ospita “la Magia dell’Avvento di Hellbrunn”. Gli alberi e le conifere che popolano il parco che si sviluppa tutt’attorno al castello vengono decorate con oltre 10.000 addobbi di Natale luminosi che danno vita a un’atmosfera incantata e magica che lascerà senza parole i turisti; non sono da meno le finestre del castello che si trasformano in un calendario dell’avvento gigante.

Per maggiori informazioni: https://www.salzburg.info/it/salisburgo/avvento/hellbrunner-adventzauber

Familie am Christkindlmarkt in Salzburg

3. I mercatini di Natale a Hallein

A sud di Salisburgo si trova la cittadina di Hallein, che dal 10 novembre al 17 dicembre ospita i mercatini di Natale. Qui le bancarelle vengono posizionate all’interno della vecchia salina e regalano un’atmosfera particolare e unica al tempo stesso: i vari artigiani e mercanti presenti offrono prodotti tipici da gustare tra un tour e l’altro e meravigliosi manufatti che diventano perfetti pensieri di Natale per amici e parenti.

Per maggiori informazioni: https://www.salzburgerland.com/de/magazin/weihnachtsmaerkte-und-adventzauber-im-tennengau/

4. I mercatini di Natale a Grossarl

Grossarl è un villaggio situato a sud di Salisburgo circondato da maestose montagne che superano i 2.000m di quota. In programma dal 22 novembre al 22 dicembre, i mercatini di Natale di Grossarl trasportano i turisti in un clima di grande pace e serenità: i viaggiatori sono invitati a staccare la spina dalla frenesia della città e godersi i valori autentici che questo luogo trasmette. I più piccoli avranno l’imbarazzo della scelta tra le numerose attività che la cittadina propone: potranno divertirsi cucinando gustosi biscotti potranno oppure portare le letterine destinate a Babbo Natale all’ufficio postale di Gesù Bambino.

Per maggiori informazioni: https://www.salzburgerland.com/de/magazin/zauberhafte-adventstimmung/

5. I mercatini di Natale a Gastein

Ultimo, ma non per importanza, l’Avvento a Gastein. Situato a nord di Salisburgo, questo villaggi ospita i mercatini di Natale dal 14 al 21 dicembre ed è rinomato per far vivere ai turisti una vera e propria esperienza mistica. L’arrivo dell’Avvento qui, infatti, coincide con il periodo di miti e leggende: in diverse zone si possono incontrare gruppi di Krampuss, Perchten, Anglöcklern e altre figure spaventose e meravigliose al tempo stesso che sfilano per i villaggi e che, secondo la tradizione, servono per scacciare gli spiriti maligni. La loro sfilata quest’anno è in programma per il 5 e 6 dicembre.

Oltre a questi momenti folkloristici non mancano le tipiche bancarelle natalizie, dove i turisti potranno trovare artigianato e prelibatezze locali e opere d’arte perfette sia come souvenir sia come regali di Natale.

Per maggiori informazioni: https://www.gastein.com/events/winter/advent/

6. I mercatini di Natale a Filzmoos

Ultimo, ma non per importanza, è Filzmoos, un borgo alpino dove si trovano malghe e rifugi circondate da sentieri immersi in fitti boschi. Durante l’Avvento, la piazza del paese ospita diverse bancarelle natalizie che per l’occasione, dal 29 novembre al 22 dicembre, esporranno prelibatezze gastronomiche, meravigliosi manufatti e prodotti di artigianato, il tutto circondati da un grande clima di festeggiamenti con lucine, canti di Natale e profumi tipici di questo momento dell’anno. I più piccoli potranno portare la loro lettera per Babbo Natale all’ufficio postale Christkind per poi sperare di poter ricevere tutti i regali richiesti.

Per maggiori informazioni: https://www.willkommen-oesterreich.at/adventmaerkte/weihnachtsidylle-filzmoos