Il Circolo dei Lettori di Milano in collaborazione con Neri Pozza organizza per il 25 febbraio alle ore 18,30 l’incontro: Le mogli di Enrico VIII, The Crown, I Bridgerton: tutti pazzi per la storia inglese.

Perché il pubblico, formato da lettori e spettatori si appassiona, sempre più numeroso di stagione in stagione alla storia d’Inghilterra? Perché la scrittura romanzesca o le serie su Netflix riescono a coinvolgere milioni di persone con il racconto di periodi, noti e meno noti della storia inglese? La scrittrice Alison Weir ha già pubblicato presso Neri Pozza tre volumi dedicati a Caterina d’Aragona, Anna Bolena e Jane Seymour, mogli di un re che non ha conosciuto l’oblio. Sono dunque i regnanti, le teste coronate, la vecchia aristocrazia europea, non ancora sepolta dal mondo nuovo a eccitare gli immaginari?

Insieme all’autrice, collegata da Londra (tradotta da Sarah Cuminetti), con Masolino D’Amico, anglista, scrittore e critico teatrale, e Enrica Roddolo, giornalista e scrittrice, parleremo di letteratura e serie televisive, sovrani antichi e moderni, storia e cronaca contemporanea. E di regine, molte regine…

L’evento sarà trasmesso in diretta via zoom: per prenotarsi alla diretta è necessario essere iscritti alla newsletter del Circolo dei Lettori (www.ilcircolodeilettori.it) e prenotarsi via mail.