Seconda edizione del Premio collaterale “Cinema&Arts”, ideato da Alessio Nardin e organizzato e curato da Kalambur Teatro e Associazione Culturale Ateatro: proclamazione del vincitore e cerimonia di consegna si svolgeranno, in occasione della 80ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia, presso lo Spazio Incontri Venice Production Bridge, all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, giovedì 7 settembre 2023 a partire dalle ore 16.30. Lo scorso anno il prestigioso riconoscimento era andato ai film “Music for black pigeons” di Jørgen Leth, Andreas Koefoed Danimarca (92′) e “Saint Omer” di Alice Diop Francia (123′).

Quest’anno il premio si avvale della collaborazione dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative di Asolo e del sostegno della Banca Prealpi San Biagio. “La commistione e l’innesto di diverse arti una nell’altra”- dice l’ideatore del premio Alessio Nardin, impegnato nelle masterclass internazionali di recitazione che sta tenendo presso l’Accademia Duse ad Asolo – “ è un tema che da diverso tempo sto indagando e curando nel mio percorso artistico. Pensare ad un premio come questo, nel contesto specifico come quello della Biennale Cinema di Venezia, per me significa aprire una finestra all’interazione concreta, in spazi, luoghi e idee, tra il cinema e differenti arti e discipline (pittura-scultura-cinema, teatro-cinema, danza-cinema, architetture-cinema). Aver trovato in Oliviero Ponte di Pino e in molti artisti internazionali il supporto e lo stimolo a continuare questo percorso è stato fondamentale: a loro la mia piena gratitudine.” La giuria del Premio sarà composta dal regista teatrale e cinematografico Alessio Nardin (presidente), da Oliviero Ponte di Pino critico, presidente di Ateatro, e Antonio Giuseppe Bia, attore. Alla giuria sarà affiancato un gruppo di studio composto da artisti provenienti dalle masterclass internazionali dell’ Accademia Eleonora Duse che si cimenteranno nello studio di alcune opere cinematografiche.

Tale evento sarà anche l’occasione per proiettare al pubblico della Mostra due pellicole tematiche: “Vite non Calcolate” (Italia 2023, 52’) di Ermanno Cavazzoni e Sergio Maifredi, docu-fiction dedicato agli ospiti del centro di accoglienza di San Nicolò al Boschetto, dove nel 2022 Sergio Maifredi ha allestito lo spettacolo teatrale “La Città invisibile”. Ermanno Cavazzoni (scrittore e sceneggiatore di molti registi, tra cui Fellini) è in questa occasione protagonista e voce narrante del film, nei panni di un ex professore che non trova più motivo di stare al mondo. Verrà inoltre proiettata la prima parte di “Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa”, videoritratto a cura di Oliviero Ponte di Pino con la regia di Domenico Cuomo. Parteciperanno all’evento anche i registi di “Vite non calcolate” Cavazzoni e Maifredi e la compagnia i Marcido. A fine proiezione sarà possibile incontrarli in un dibattito moderato dal presidente di giuria Alessio Nardin, gli artisti e il pubblico invitato.