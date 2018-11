A distanza di due anni torna il secondo capitolo della saga-prequel di Harry Potter. David Yates si mette di nuovo dietro la macchina da presa per la nuova avventura di Newt Scamander (Eddie Redmayne) in Animali Fantastici e Dove Trovarli (da un’idea di J.K. Rowling, che nuovamente scrive la sceneggiatura).



Tanto divertente il primo episodio della nuova saga magica, quanto nebuloso e, purtroppo, meno simpatico questo nuovo capitolo, pieno di personaggi nuovi, molti dei quali ingombranti, di non facile comprensione e collocazione, all’interno di quella che sta diventando una vastissima epopea magica.

Il film è pieno zeppo di elementi, purtroppo meno creature fantastiche del primo, ma comunque sempre eccentriche, dettagli sgargianti, tanti personaggi (come detto sopra), flashback di tragedie passate, rivelazioni drammatiche e tantissima azione. Ma il risultato non è altrettanto spettacolare. L’aggettivo più adatto per descrivere questo secondo film è plumbeo.



Ambientato alla fine degli anni ’20 – la storia riprende nel 1927, sei mesi dopo la fine del primo – il film ha sempre per protagonista l’esperto di creature magiche Newt Scamander (Redmayne arriva ai limiti della pubblica sopportazione esagerando e non tenendo a bada le sue espressioni svolazzanti). Questa volta il giovane mago avrà a che fare con un oscuro stregone molto pericoloso, Gellert Grindelwald (Johnny Depp) che, manco a dirlo, è appena evaso di prigione.

Questo mago criminale sta consolidando il suo potere e ha grandi progetti. Il piano del malvagio Grindelwaldd è scatenare una rivolta di tutti i maghi per soggiogare la popolazione non magica – i babbani – del mondo.

La sua visione distorta del futuro è un mondo popolato solo da purosangue (inevitabile il richiamo – anche per questione cronologiche – all’ascesa del nazismo). Ovvio quindi che anche questa storia è inesorabilmente diretta verso una titanica guerra tra bene e male.

Per realizzare il suo progetto, Grindelwald cerca e ottiene l’aiuto di un altro mago tormentato e dal passato misterioso, Credence Barebone (Ezra Miller), che segue a Parigi. Newt, che da parte sua non ha molto feeling con il Ministero della Magia, si mette per primo sulle tracce di Credence e si reca a Parigi con la sua inseparabile valigia che contiene i suoi protetti animali.



L’oscurità è uno degli elementi che più risalta in contrasto con il primo film. Nulla da dire sugli effetti speciali che vibrano sul grande schermo riuscendo comunque ad emozionare. Ma la trama resta imprigionata in nodi narrativi che lasciano troppi dubbi, per non parlare delle domande senza risposta, alla fine.

Unica delizia del film è l’enigmatico e affascinante insegnate di Difesa contro le arti oscure, un giovane Albus Silente interpretato da Jude Law.