Arriva in Veneto “Riccardo III” con Maria Paiato protagonista

Da martedì 3 a domenica 10 febbraio Maria Paiato, fra le più apprezzate attrici di prosa italiane, sarà protagonista nei teatri veneti: vestirà i panni maschili di Re Riccardo l’usurpatore, il genio cattivo, interprete del Riccardo III con cui Shakespeare conclude il drammatico racconto della storia inglese iniziato con l’Enrico IV parte I. Le repliche sono, infatti, in cartellone a Thiene dal 3 al 5 febbraio, a Mestre dal 6 all’8 per concludersi il 10 febbraio a Rovigo. Al centro dell’opera sta la figura di Riccardo: in un fisico deforme, racchiude un’indomabile forza negativa, e la sua fedeltà al proprio destino suscita, nonostante la crudeltà del personaggio, un innegabile fascino.La tragedia narra l’ascesa spietata al trono d’Inghilterra del duca di Gloucester. Attraverso intrighi, manipolazioni e omicidi (inclusi fratelli e nipoti), Riccardo elimina ogni ostacolo Divenuto re, assassina chiunque gli si frapponga nella scalata al potere, inclusi il giovane principe, Lord Hastings, il suo precedente alleato Buckingham, e addirittura moglie e i figli. Perde tutti i complici sino a che non si trova ad affrontare solo il conte di Richmond da cui sarà sconfitto nella battaglia di Bosworth (1485).

“La prima sorprendente abilità di Shakespeare in questo testo eccezionale – che segna la fine di un mondo e ne inizia un altro – è di usare il linguaggio gentile dei suoi versi per traghettarci in un’altra dimensione, in un sistema di valori arcaico, viscerale – scrive Angela De Mattè, che ne ha curato traduzione e adattamento – Ho provato un tale senso di reverenza nel ritradurlo e adattarlo da non riuscire a tagliarlo e lavorarlo se non con l’aiuto della regia”. Il progetto fortemente voluto dall’attrice veneta ha preso vita grazie all’intesa con il regista Andrea Chiodi, che si è soffermato sulla testa e sul cuore del personaggio, sulla ironia nella sua capacità di seduzione non tanto sulla disabilità, approfondendone la complessa psicologia. Accanto a Paiato troviamo sul palco Riccardo Bocci, Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Ludovica D’Auria, Giovanna Di Rauso, Giovanni Franzoni, Igor Horvat, Emiliano Masala, Cristiano Moioli, Lorenzo Vio, Carlotta Viscovo. Al Toniolo di Mestre sabato 7 alle 17 è in programma l’incontro del pubblico con Maria Paiato. Lo spettacolo è una coproduzione di Centro Teatrale Bresciano, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Biondo di Palermo, Teatro di Roma – Teatro Nazionale.