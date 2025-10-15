LE BACCANTI DI ANAGOOR DEBUTTANO AL TEATRO OLIMPICO DI VICENZA

Continua il 78° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza, con la direzione artistica di Ermanna Montanari e Marco Martinelli. Dopo Alot, Roberto Latini, Salvatore Sciarrino e Claudia Castellucci, sabato 18 e domenica 19 ottobre, alle ore 21.00 viene presentato un nuovo, prezioso debutto: le Baccanti di Euripide nella rilettura firmata da Anagoor, in Prima Assoluta al Teatro Olimpico di Vicenza. Lo spettacolo è una produzione del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Compagnia vincitrice del Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2018, ma anche collettivo e laboratorio aperto in continua evoluzione, Anagoor è una delle realtà più originali e rigorose della scena contemporanea, creatrice di un “teatro in perenne tensione tra la balbuzie della barbarie e lo splendore del neoclassico” come sintetizzano i fondatori Simone Derai e Marco Menegoni. Dalla sua nascita nel 2000, la compagnia porta avanti un’estetica densamente iconica, in cui le performing arts dialogano incessantemente con la dimensione ipermediale.

Foto di Serena Pea dello studio andato in scena al Teatro delle Maddalene il 28-30 marzo 2025

Partendo dalla ricerca sullo stato di trance come strumento poetico e scenico, lo spettacolo di Anagoor indaga il senso di identità e di appartenenza: “Le Baccanti, sospese tra estasi e sovversione, si fanno portatrici di un’esperienza collettiva in cui i confini tra umano e divino si dissolvono. La loro non è solo celebrazione dell’alterità, ma un atto di trasformazione capace di mettere in discussione convenzioni sociali e strutture di potere”, si legge nelle note di regia. In questa prospettiva, il teatro è spazio di elezione di un rito di iniziazione, in cui l’esperienza estetica è un incantesimo che attiva processi di trasformazione.

Prima del debutto, sabato 18 ottobre alle 18.00 a Palazzo Cordellina si terrà l’ultimo appuntamento di Parlamenti d’Autunno, il ciclo di incontri che affronta le differenti forme in cui si riconfigura l’idea di “classico” attraverso i linguaggi del contemporaneo; come ospite: Antonio Moresco.



