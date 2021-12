Arriva su Netflix un delizioso film d’animazione che spiega ai bambini, e ricorda agli adulti, “mai giudicare una persona dal suo aspetto fisico”.

Tutto inizia in uno zoo di una città australiana dove le principali attrattive sono: un koala, Pretty Boy, inondato di venerazione dal personale del parco, e diventato l’idolo del Paese per la sua tenerezza, e poi un gruppetto di animali pericolosissimi, portati in scena con l’intento di spaventare soprattutto i bambini.



In realtà, sono sì animali che la natura ha creato brutti e/o letali, ma a luci spente dello show sono buoni, simpatici amici, pronti ad aiutarsi e sostenersi, ognuno con i propri sogni. A patire forse più di tutti di essere ritenuta un mostro è Maddie, il serpente più letale del pianeta, con una goccia del suo veleno può uccidere più di 100 uomini.

Questa sua condizione, di essere presentata come animale cattivo, la fa soffrire e non poco. Quando l’alligatore Jackie viene crudelmente portata via per un fraintendimento, Maddie convince i suo compagni di gabbia a fuggire e tornare nell’entroterra, la loro casa nella natura da cui sono stati portati via.



Maddie si imbarca in una pericolosa avventura insieme alla combriccola di “mostri” dal cuore d’oro: il diavolo spinoso Thorny Devil Zoe, lo scorpione sensibile Nigel e il ragno peloso Frank, un lotario innamorato bloccato nella stagione degli amori senza potenziali compagni, e accidentalmente il koala Pretty Boy (PB).

A inseguirli per riportarli indietro c’è il proprietario dello zoo con suo figlio, ma verranno aiutati da una “rete” di creature etichettate come brutte e pericolose, che li aiuterà a raggiungere la loro natura selvaggia.

Back to the Outback – Ritorno alla Natura è un coloratissimo film d’animazione pensato per bambini, ma riesce a far ridere anche gli adulti con una serie di disavventure, gag e situazioni buffe, tenere, folli.

Con un cast di voci originale che comprende Isla Fisher, Eric Bana, Guy Pearce, Keith Urban, Rachel House e Jacki Weaver, e con i registi Clare Knight e Harry Cripps che hanno fatto il loro debutto alla regia dopo aver lavorato per anni alla DreamWorks Animation (Cripps come scrittore e Knight come un editore), Back to the Outback – Ritorno alla Natura sarà disponibile su Netflix dal 10 dicembre.